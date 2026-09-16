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黑人陳建州昨（15）日驚傳因心肌梗塞送醫，隨後經紀人證實消息，並已安排接受手術治療，目前正在休養中。過去，陳建州與阿雅、大小S等人一起登上陸綜《我們是真正的朋友》，小S遭爆曾在陳建州半月板開刀後，拿著甜不辣去探病，讓大S忍不住吐槽說：「我不知道妳的良心是什麼東西做的。」陳建州在球員時期曾遭遇2次膝蓋前十字韌帶斷裂、半月板開刀，因腳傷宣告結束職業球員生涯。過去大S在節目中爆料，陳建州剛開完刀痛到瘋狂時，小S竟拿著甜不辣去探病，讓大S開玩笑說：「我不知道妳的良心是什麼東西做的。」表示當下陳建州根本痛到講不出話來，只能揮手拒絕。沒想到，小S繼續問：「如果撇除開刀的話，我是不是買對了？」大S則再爆料最後小S獨自坐在病床邊吃著甜不辣，過程相當荒謬，但也足見彼此私下好交情。如今，陳建州因心肌梗塞送醫，圈內好友也相當震驚，賈永婕嚇回：「天哪‼️希望一切平安。」而王力宏也發文替陳建州祈福，希望對方早日康復、完全痊癒。對於陳建州的病發過程及狀況，經紀人昨日向《NOWNEWS今日新聞》透露，他於觀看PLG友誼賽時，身體突然感到不適，隨即前往醫院就診，經醫師評估後，為急性心肌梗塞，已安排接受手術治療，「目前陳建州先生在台大醫院醫療團隊的專業照顧下，恢復狀況良好，正安心療養中，感謝各界關心，一切平安。」另外陳建州本人也親自發文報平安，表示：「一切平安，感謝大家的關心！特別感謝台大醫院專業又迅速的治療與照顧！謝謝我的家人和朋友們第一時間的關心。」同時承諾會好好照顧自己，盡快回到自己的崗位上。