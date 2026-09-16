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▲嶺東科技大學ROTC教育中心12日舉行115學年度開訓典禮，共有76名學生投入新學期訓練。（圖／嶺東科大提供）

嶺東科技大學ROTC教育中心12日舉行115學年度開訓典禮，共有76名學生投入新學期訓練。嶺東科大校長陳仁龍表示，面對軍事科技與AI快速發展，校方將結合資訊科技專業、大學課程及軍事訓練，培育兼具專業能力與領導素養的跨域人才。嶺東科大ROTC教育中心成立兩年多，以品格、專業及領導為培育重點。學生除修習原科系課程，還須接受體能、領導及軍事教育，並參與寒暑期訓練，希望在大學階段同步累積專業知識與軍事素養。此次新進學生剛完成三軍九校聯合入伍訓，隨即銜接校內訓練。校方指出，嶺東科大學生已連續4年維持入伍訓「零退訓」，ROTC招募人數近3年也名列全國前段，顯示軍職生涯已成為部分學生升學與就業規畫的選項之一。ROTC教育中心教官王鵬程表示，學生選擇加入ROTC的原因不同，有人希望減輕家庭經濟負擔，也有人以從軍為志向。面對科技化作戰環境，除軍事訓練外，也須強化資訊及跨領域知識，才能因應未來任務需求。空軍軍官學校校長黃盈捷表示，ROTC學生來自不同科系，具備資訊科技、運動科學等專業背景，若能將原有專長與軍事訓練結合，可增加國軍人才來源的多元性。他也提醒學生，軍事訓練除專業知識外，體能、紀律及面對挫折的能力同樣重要。隨著無人載具、資安及AI技術逐漸運用於國防領域，軍事人才需求也從傳統體能與指揮能力，擴大到資訊、工程及資料分析等專業。嶺東科大表示，學校近3年在資通電軍招募錄取率居全國前列，未來將持續整合資訊科技課程與ROTC訓練，讓學生把所學應用於國防相關工作。嶺東科大校長陳仁龍表示，ROTC不只是從軍前的準備，也是一段培養自律、責任、團隊合作及領導能力的學習歷程。校方期望學生完成大學專業教育與軍事訓練後，能以跨域能力因應國軍科技轉型及未來職涯挑戰。