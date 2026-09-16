「我不是在賣一個商品，而是面對真實的人的需求。」信義房屋以42K月薪、最高48K獎學金與店長、師父一對一帶領，培養不動產業務實習生「AI難以取代的房仲業務力」。
想提前在大學畢業前卡位職場、培養AI無法取代的房仲業務力？信義房屋「不動產業務實習生」，以正職規格培育人才，半年實習期間由店長及師父一對一帶領，在日常實務中提早熟悉不動產買賣流程，提前解鎖業務力；薪資福利也同樣高規格，不僅有42K月薪、獎勵旅遊、完成實習並通過考核轉為正式員工，還加碼48K獎學金，讓實習經驗無縫延伸為正式職涯。
逢甲惠來店林漢倫、樹林溪州店林囿任都是今年2月份加入信義房屋的實習生，也都在8月份順利轉正。
林漢倫身為不動產相關科系學生，大一就立定志向想找房仲工作，大四下學期順勢提前卡位信義房屋不動產實習計畫。回顧半年實習，林漢倫坦言陌生開發、派報時不斷被拒絕是最大考驗，但陪伴客戶買賣屋的過程，讓他深深感受到房仲工作的影響力與價值。
林漢倫曾陪伴客戶找屋，原鎖定不需裝潢就可直接入住的物件，但帶看過程中，透過配案、帶看、如實提供行情與屋況建議等，讓客人對自身需求越來越清楚，最後反而買下總價差不多，但裝潢需要「砍掉重練」的二房物件。「我一開始踩煞車，就怕客人衝動、沒討論清楚」，但買方認為，同樣總價買到更大的空間，不僅更適合居住，裝潢還能按需求重新配置，「我不是在賣一個商品，而是面對真實的人的需求。」
林漢倫說，正是這樣的過程，讓他感受到房仲工作的重要。尤其現在AI正夯，但AI常被詬病「太過社交諂媚」，身為房仲，若能以顧問角色提供專業建議，而不是一味說好話、附和客戶，這正是他半年間體會到房仲最大的價值所在。
林囿任則認為，無論大學以前有再多元的工讀、實習經驗，都不如房仲經驗來得「破圈」。房屋總價高，房仲工作必須接觸形形色色的客戶、接觸各面向專業知識，當然還必須處理每間房子都不同的屋況，「做中學」不再是口號。
林囿任舉例，短短半年間，他曾幫首購客戶完成家業夢想，「就好像去參加親友婚禮，見證別人人生重要的一刻」；但也曾遇到為了還債而賣屋的屋主，大學四年級還是實習生的他，竟得協助屋主塗銷私人借貸，緊張得自己腳都在發抖。
但他們也都認為，正是因為房仲業務工作多元、具有挑戰、努力有回報，更值得年輕人闖一闖、試一試。林囿任就說，信義房屋實習計畫不限科系、提供良好的薪資、又是上市公司品牌，對有意從事房仲業務工作的新人來說，是更容易入門的方式。
信義房屋強調，現在許多學生在學期間就會開始安排實習、提早佈局職涯，企業端更應提供合理的薪資與保障、實戰空間，及明確的職涯發展路徑。因此，信義房屋多年來推動「不動產業務實習計畫」，提供月薪42K、獎學金最高48K，以及與正職員工相同的福利待遇，並協助取得相關專業證照、實際歷練不動產交易實務運作，以正職規格培育人才，成為有志進入房仲業界學子的首選，一開始就能站在專業職涯的跑道上。
想了解更多，歡迎全台大專院校大四學生鎖定信義企業集團人才招募網站或信義房屋人才招募粉絲團，為畢業後的求職路搶先布局。
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林漢倫身為不動產相關科系學生，大一就立定志向想找房仲工作，大四下學期順勢提前卡位信義房屋不動產實習計畫。回顧半年實習，林漢倫坦言陌生開發、派報時不斷被拒絕是最大考驗，但陪伴客戶買賣屋的過程，讓他深深感受到房仲工作的影響力與價值。
林漢倫曾陪伴客戶找屋，原鎖定不需裝潢就可直接入住的物件，但帶看過程中，透過配案、帶看、如實提供行情與屋況建議等，讓客人對自身需求越來越清楚，最後反而買下總價差不多，但裝潢需要「砍掉重練」的二房物件。「我一開始踩煞車，就怕客人衝動、沒討論清楚」，但買方認為，同樣總價買到更大的空間，不僅更適合居住，裝潢還能按需求重新配置，「我不是在賣一個商品，而是面對真實的人的需求。」
林漢倫說，正是這樣的過程，讓他感受到房仲工作的重要。尤其現在AI正夯，但AI常被詬病「太過社交諂媚」，身為房仲，若能以顧問角色提供專業建議，而不是一味說好話、附和客戶，這正是他半年間體會到房仲最大的價值所在。
林囿任舉例，短短半年間，他曾幫首購客戶完成家業夢想，「就好像去參加親友婚禮，見證別人人生重要的一刻」；但也曾遇到為了還債而賣屋的屋主，大學四年級還是實習生的他，竟得協助屋主塗銷私人借貸，緊張得自己腳都在發抖。
但他們也都認為，正是因為房仲業務工作多元、具有挑戰、努力有回報，更值得年輕人闖一闖、試一試。林囿任就說，信義房屋實習計畫不限科系、提供良好的薪資、又是上市公司品牌，對有意從事房仲業務工作的新人來說，是更容易入門的方式。
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