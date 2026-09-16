中央氣象署今（16）日指出，距離台灣3000公里遠的熱帶性低氣壓，最快將在今（16）日發展成為今年西北太平洋編號第24號颱風，中文譯名為「杜鵑」。預期杜鵑颱風後續將會往西北移動，沿著高壓邊緣蛇行北上朝日本關東一帶前進，下週一就有機會接近日本陸地，對台灣影響不大。今日全台各地水氣稍微減少，不過受到東北季風影響，宜蘭、恆春半島仍有局部短暫陣雨，大台北及花東降雨會變得比較零星，氣溫偏涼，中部及南部山區可能有午後雷陣雨發生機率。
東北季風續吹 杜鵑對台影響小
中央氣象署預報員林秉煜表示，今（16）日受到東北季風持續影響，雖然水氣減少，不過宜蘭、恆春半島還是有一些局部短暫陣雨，大台北及花東降雨會變得比較零星，北台灣民眾會感覺到偏涼、舒適的溫度；中部山區及南部山區，中午過後可能會有午後雷陣雨發生，嘉義以南會有局部較大雨勢出現機會，中南部日夜溫差較大，提醒民眾南來北往、早出晚歸記得添加衣物。
林秉煜指出，目前距離台灣約3000公里海面上的熱帶性低氣壓，在今（16）日就會增強為輕度颱風杜鵑，未來會向西北移動，在下周一（21日）逼近日本關東，民眾在這段時間前往日本關東，要特別注意相關航班資訊，對台灣沒有直接影響。
東半部雲量多 下周雨變更少
根據衛星雲圖來看，宜蘭、花蓮等東半部地區雲量較多，北部地區雲量偏少，偶爾可以看見陽光，中南部地區則是天氣晴朗，但要留意輻射冷卻效應，清晨氣溫較低，今（16）日清晨中部以北及東半部地區，低溫來到21到23度，南部地區則有24度低溫，全台最低溫出現在苗栗，約21.3度。
未來整體降雨趨勢，明（17）日到周六（19日）東邊水氣稍微增加，大台北、東半部及恆春半島有局部零星雨勢，南部地區和中部以北山區要注意午後雷陣雨情形，周日（20日）杜鵑颱風逐漸北上過程，會帶來偏北風，讓桃園以北、東半部地區有局部、零星降雨，南部和其他山區也是午後雷陣雨的天氣型態；下周一（21日）到下周二（22日）水氣再度減少，不過基隆北海岸、宜蘭地區會有零星降雨，午後南部、其他山區有午後雷陣雨發生機會。
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中央氣象署預報員林秉煜表示，今（16）日受到東北季風持續影響，雖然水氣減少，不過宜蘭、恆春半島還是有一些局部短暫陣雨，大台北及花東降雨會變得比較零星，北台灣民眾會感覺到偏涼、舒適的溫度；中部山區及南部山區，中午過後可能會有午後雷陣雨發生，嘉義以南會有局部較大雨勢出現機會，中南部日夜溫差較大，提醒民眾南來北往、早出晚歸記得添加衣物。
林秉煜指出，目前距離台灣約3000公里海面上的熱帶性低氣壓，在今（16）日就會增強為輕度颱風杜鵑，未來會向西北移動，在下周一（21日）逼近日本關東，民眾在這段時間前往日本關東，要特別注意相關航班資訊，對台灣沒有直接影響。
根據衛星雲圖來看，宜蘭、花蓮等東半部地區雲量較多，北部地區雲量偏少，偶爾可以看見陽光，中南部地區則是天氣晴朗，但要留意輻射冷卻效應，清晨氣溫較低，今（16）日清晨中部以北及東半部地區，低溫來到21到23度，南部地區則有24度低溫，全台最低溫出現在苗栗，約21.3度。
未來整體降雨趨勢，明（17）日到周六（19日）東邊水氣稍微增加，大台北、東半部及恆春半島有局部零星雨勢，南部地區和中部以北山區要注意午後雷陣雨情形，周日（20日）杜鵑颱風逐漸北上過程，會帶來偏北風，讓桃園以北、東半部地區有局部、零星降雨，南部和其他山區也是午後雷陣雨的天氣型態；下周一（21日）到下周二（22日）水氣再度減少，不過基隆北海岸、宜蘭地區會有零星降雨，午後南部、其他山區有午後雷陣雨發生機會。