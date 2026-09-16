我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市長盧秀燕表示，台中超巨蛋將參考日本火腿隊主場的運營經驗。（圖／台中市政府提供，2026.09.16）

600億超巨蛋不只打球 台中要把「賽事經濟」變城市經濟

台中市長盧秀燕今（16）日宣布，籌備中的「台中市運動產業園區新建營運移轉（BOT）案」有新進展，市府與最優申請人台灣人壽完成議約，朝10月簽約目標邁進。總投資經費高達600億元的「台中超巨蛋」，台灣人壽也確定與日本職棒北海道日本火腿鬥士隊合作，將引進其球場興建及營運經驗，借鏡主場「ES CON FIELD HOKKAIDO」從開工到完工約3年的經驗，打造一座「天天有人來、全年都能用」的複合型運動產業園區。盧秀燕上午列席市議會前宣布，台中超巨蛋力拚下月與台灣人壽完成簽約，並透露台灣人壽已確定與日本火腿隊合作，未來將引進日本火腿隊在球場興建及營運上的經驗。她表示，日本火腿隊主場是全日本最新、最科技化的球場，若按照日本火腿隊主場的興建模式，從開工到完工「大概3年可以蓋完」。盧秀燕表示，台中超巨蛋將是全台最大的單一運動場館投資案，總經費高達600億元左右，具備複合式功能，不只能打棒球、舉辦超大型演唱會，還將結合飯店、百貨公司及各類藝文場所。她也秀出場館示意圖，形容外觀「很像一片葉子的飛碟」，直呼「我也很期待」。台中市政府運動局長游志祥表示，台中超巨蛋不只是興建一座大型場館，更是台中布局下一階段運動產業的重要引擎。透過BOT模式引進民間資金及營運專業，未來將以頂級室內棒球場為核心，串聯職業賽事、國際大賽、娛樂展演、商業消費及旅宿觀光，讓大型賽事帶來的人流進一步轉化為城市消費與產業動能，帶動周邊發展與就業，讓台中的「賽事經濟」持續升級為「城市經濟」。運動局指出，盧秀燕去年2月特別前往日本職棒北海道日本火腿鬥士隊全新主場「ES CON FIELD HOKKAIDO」及北海道棒球園區「HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE」參訪。該場館2023年啟用，除採伸縮式屋頂設計，更結合飯店、商場、溫泉、餐飲、遊憩及智慧科技等多元機能，創造不同於傳統球場的觀賽與休閒體驗。此次最優申請人規劃引入「ES CON FIELD HOKKAIDO」相關經驗，也讓市府過去的國際取經進一步與台中超巨蛋未來發展接軌。「台中超巨蛋」將是繼台北大巨蛋之後，全國第二座、中部第二座大巨蛋。基地緊鄰水湳經貿園區核心及中央公園，分為南、北兩側基地進行整體規劃。其中，南側基地以興建符合世界棒壘球總會（WBSC）國際賽事等級標準的棒球場館為核心，規劃提供至少4.5萬席觀眾席位，樓地板面積達14萬5,000平方公尺。未來除可承辦國際頂級棒球賽事，也將導入彈性空間轉換設計，因應演唱會、藝文表演、大型集會及展覽等多元需求，提升場館全年使用效益。