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台中與彰化半小時生活圈成形，彰化家庭跨城購屋增溫。信義房屋文心復興店專員李翌菁表示，上月成交的兩組客人都是彰化的教師家庭，看中雙鐵交通與鄰近烏日私校的學區條件，選擇在台中南區大慶置產。不少彰化家庭為兼顧通勤與子女教育，將購屋目光轉向台中。相較彰化家庭也常比較的嶺東、大里，大慶具備雙鐵交通、鄰近烏日私校等條件，對跨城生活的家庭客具有優勢。大慶生活圈同時擁有台鐵大慶站與台中捷運綠線，形成雙鐵共構。李翌菁表示，開車從彰化前往大慶約20分鐘，往南通彰化、往北進入台中市區都相對便利，搭乘捷運一、兩站也可抵達高鐵台中站。不少買方也會同步比較嶺東、大里等區域，各生活圈各有特色；若特別著重台中、彰化跨城移動，大慶同時具備台鐵、捷運，加上鄰近高鐵，交通選擇相對多元。李翌菁指出，學區也是彰化家庭跨區購屋的重要考量，不少家長希望子女就讀烏日區的明道中學等私校，因此將鄰近的大慶納入購屋範圍。生活機能方面，大慶周邊有黃昏市場、大慶夜市與愛買等採買選擇，加上往烏日、南屯移動方便，對同時重視通勤、生活與就學條件的家庭客具有吸引力。房價方面，屋齡10至20年、3至4房產品總價約落在1600萬至2400萬元；鄰近13期重劃區的新案則以2至3房為主，預售屋拆車單價每坪60萬元以上。買盤輪廓上，目前以家庭客為主力。李翌菁表示，不少彰化傳產家庭為讓孩子跨區就讀烏日私校或台中學校，選擇在南區購屋；區內中山醫學大學附設醫院也帶來醫師、醫護人員等自住需求，另有家長替就讀醫學院的子女購屋，畢業後視工作地點決定續住或轉手。另外，大慶鄰近高鐵台中站，對經常南北往返的族群也具吸引力；部分原本考慮七期、中科周邊的買方，也會因預算及通勤條件，將大慶納入比較。李翌菁提醒，大慶雙鐵沿線建案不少，在意噪音的買方可選擇尖峰時段實地看屋，確認列車行經時的音量及氣密窗隔音效果；中古大樓機械車位比例較高，若家中使用休旅車或電動車，也須留意車位尺寸及限重。若購屋涉及子女就學，也應事先確認學區劃分、招生名額及設籍相關規定，避免影響原先就學規劃。