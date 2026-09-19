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九合一大選倒數計時，高雄市選情膠著，國民黨高雄市長候選人柯志恩今（19）晚將在鳳山舉行首場大造勢。她日前接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時透露，接下來她會勤走國民黨較為弱勢的縣區，目標喚起大家出來投票，未來也規劃4場大造勢，除了鳳山、岡山、旗山的基本配備外，夢時代也將舉辦大造勢，同時9月底將成立「行動據點」而非競選總部，作為青年、親子座談的空間。柯志恩今晚在捷運鳳山西站旁舉辦首場大造勢，請來立法院前院長王金平、台北市長蔣萬安、新北市長候選人李四川站台，展現強烈企圖心。針對未來選戰布局，她預計將在鳳山、旗山、岡山以及夢時代舉辦萬人大型造勢，另外還有幾場數千人的中型造勢、以及人員對談等活動。柯志恩也透露，傳統選戰的競選總部太過老套，所以她9月底將成立一個「行動基地」，裡面會擺一些小朋友很愛的充氣城堡，裡面可以玩遊戲、拍照，希望用一個加油站的概念，接下來也會在這舉辦青年座談、親子座談等。而面對選戰最後68天，柯志恩也透露，接下來會補足過去國民黨較為弱勢的原縣區，勤跑基層，雖然資源不像民進黨這麼多，但高雄人惜情，必須不斷的在很多地方讓民眾看到、握到每一雙手。「陳其邁的票數其實並沒有增加，是藍營的票萎縮，因為藍營在等人，藍營沒有一個希望，讓他們願意出來投票」，柯志恩說，她現在目標就是喚起大家出來投票，所以要把選戰炒熱，不斷透過廟口開講、造勢，讓大家知道她有理念，可以撐起高雄，要喚起大家新潮流是一個「吃銅吃鐵吃粉味」的派系，要政黨輪替，讓不同人做做看，這才是一個民主社會，至於民進黨會出什麼招，她就是直接面對。