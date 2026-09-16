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台積電（2330）今（16）日迎來除息交易，每股配發7元現金股利，除息參考價為2378元。受到美國10年期公債殖利率攀升、油價走高及美股主要指數收黑等因素影響，台積電早盤一度走弱至2375元、貼息5元，不過低檔隨即湧入買盤，股價在30分鐘內拉升至2385元，重新站回除息參考價之上，展現權值股抗震韌性。台積電昨天收在2385元，今日以2375元開低，盤中最低同樣觸及2375元，隨後買盤進場，股價快速拉升5元至2385元附近震盪。由於除息參考價為2378元，目前股價已高於參考價，代表盤中暫時呈現「填息」狀態。台積電本次除息每股配發7元現金股利，除息交易日為9月16日，股利預計於2026年10月8日正式發放。此次除息金額相較台積電股價而言，除息幅度約0.29%，市場認為相對容易完成填息。不過，今日盤面仍受到國際市場因素干擾。美國10年期公債殖利率攀升至高檔，加上油價走高，美股主要指數昨日多數收黑，僅費城半導體指數小幅上漲；台積電ADR則下跌1.02%，也使台股今日早盤面臨一定壓力。從歷史紀錄來看，台積電自2019年改採季配息以來，截至2026年6月前一次除息，累計28次除息均順利完成填息，其中有22次在除息當天完成填息，最長填息時間則為15個交易日。台積電今年前一次6月除息時，盤中也快速完成填息，若今日最終能維持除息參考價以上，則可望延續權值股填息表現。不過近期國際局勢、債券殖利率及AI產業雜音持續干擾市場，後續填息速度仍受到盤勢與資金動向影響。值得注意的是，台積電下一次除息預計為2026年12月10日，現金股利約7元，並預計於2027年1月7日發放。市場後續也將關注台積電能否延續季季配息、填息的強勢紀錄。