台北老爺酒店宣布，瞄準第四季餐飲市場，旗下中山日本料理、明宮粵菜廳及Le Café咖啡廳自10月1日至12月31日同步推出秋冬新菜。其中，人氣吃到飽餐廳「Le Café」則推出「樂饗美墨」美食嘉年華，菜色主打墨西哥辣味燉牛頰、墨西哥辣肉醬口袋餅及煙燻BBQ豬肋排等，並推出平日自助午餐週一至週五兩人同行優惠價2280元，平日自助晚餐週一至週四雙人優惠價2380元，等於最優是下殺68折之優惠。
台北老爺酒店提到，「Le Café咖啡廳」將於秋季推出「樂饗美墨」美食嘉年華，以美墨料理為主軸，延伸多款北美風味菜色。精選菜色包括源自紐約的「華爾道夫沙拉」、「墨西哥辣肉醬口袋餅」，肉食主義更別錯過軟嫩夠味的「煙燻BBQ豬肋排」，還有「墨西哥辣味燉牛頰」，是以番茄、洋蔥、墨西哥辣椒粉及茴香慢燉，另還有「蒙特婁香料烤蝦」、「香煎鮭魚佐玉米醬汁」、「佛蒙特咖哩蟹」等海鮮菜色。
「Le Café咖啡廳」將於10月1日至12月31日更推出平日雙人同行優惠，平日自助午餐週一至週五兩人同行優惠價2280元，約是原價的7折優惠；平日自助晚餐週一至週四雙人優惠價2380元，約是原價的68折優惠。
台北凱撒飯店「Checkers自助餐廳」平日優惠 加會員兩人同行一人享1折
另外，台北凱撒飯店則是針對會員推出雙人同行優惠，整個9月的周一至周五晚餐時段，只要出示會員才有的優惠券畫面，即可享有「雙人同行第2人享1折」之優惠，以原價1180元+10%計算（第2位一樣需加收原餐價1折服務費），平均下來每人只要767元。 Checkers自助餐廳必吃招牌菜色不少，包含現切爐烤牛排、現沖功夫牛肉湯、生魚片、壽司、日式冷盤與現蒸時令魚等。
台北凱撒飯店提到，現在加入會員也來得及，透過官網專屬網頁，掃QR Code 即可加入LINE好友，透過官方LINE帳號請求寄優惠券，一樣能享有雙人同行第2人打1折。
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台北凱撒飯店「Checkers自助餐廳」平日優惠 加會員兩人同行一人享1折
另外，台北凱撒飯店則是針對會員推出雙人同行優惠，整個9月的周一至周五晚餐時段，只要出示會員才有的優惠券畫面，即可享有「雙人同行第2人享1折」之優惠，以原價1180元+10%計算（第2位一樣需加收原餐價1折服務費），平均下來每人只要767元。 Checkers自助餐廳必吃招牌菜色不少，包含現切爐烤牛排、現沖功夫牛肉湯、生魚片、壽司、日式冷盤與現蒸時令魚等。
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