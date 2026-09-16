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歌手TANK（呂建忠）唱紅〈給我你的愛〉、〈專屬天使〉等歌曲，過去飽受遺傳性心臟病所苦，2024年接受「心肝同期聯合移植手術」才逐漸重回舞台，然而最近他在公演時面容浮腫，頻頻咳嗽，讓人擔心是否和器官排斥有關，然而TANK並未在意流言，於微博發文預告9月23日將在微博音樂盛典演出，不少粉絲都湧入留言，希望他能好好休息。TANK在宣傳影片中展現活力，「回首這一年，我最閃亮的瞬間，莫過於站在舞台上，聽見台下萬人大合唱時的感動。」並預告將出席9月23日微博音樂盛典。不少網友湧入留言鼓勵，「看來問題不大」、「有演出嗎，期待一波」、「好好照顧身體啊」、「要注意身體哦」、「勞模，記得休息啊」。TANK出道以來唱紅許多作品，包括〈給我你的愛〉、〈三國戀〉、〈專屬天使〉、〈如果我變成回憶〉等等，但他多年飽受遺傳性心臟病所苦，淡出圈子2次，直到2024年11月，才在中國浙大二院完成了心肝移植手術，器官捐贈者是一名腦死的大愛者，TANK當時還在貼文中感性表示要帶着這份「借來的勳章」繼續為歌迷歌唱。沒想到最近在公開演出上，TANK被現場觀眾與粉絲觀察到身體異常，臉部顯得異常腫脹，還頻繁咳嗽，左邊眼睛也明顯充血，看起來狀態非常吃力，讓粉絲非常擔憂。