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台啤永豐雲豹啦啦隊「浪LIVE電豹女」陣容大洗牌，官方昨（15）日一口氣宣布艾融、徐賢淑、蕎蕎、筱緹、茉莉、安娜6名成員離隊，其中最令人震驚的就是去年才加盟的韓籍女神徐賢淑，來台僅一季就確定離開，消息掀起球迷討論。徐賢淑2015年開始啦啦隊工作，曾擔任韓國斗山熊啦啦隊長，也是韓職代表性隊長級人物，甚至登上《MAXIM Korea》封面，在台韓兩地都累積不少人氣，去年電豹女才宣布簽下徐賢淑，沒想到才一個賽季就告別電豹女。不只徐賢淑，跨足職棒應援的艾融也在離隊名單中，球團透露她未來將轉換身分，擔任「人才培育尋路專案」校園大使，以台北大學學姐身分投入公益領域，將過去在球場累積的熱情與能量帶到校園；另外同時離隊的人還有蕎蕎、筱緹、茉莉、安娜四位。雖然有六位正妹同時離開團體，不過前一天電豹女也宣布金賢姈、海莉兩位韓籍成員續約，不僅將在新賽季中留在隊中應援，海莉還獲得了《宇宙啦啦隊》第1名，成為W!nky成員，在台韓兩地累積許多人氣。