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▲志祺七七昨日深夜突然發布這篇奇怪貼文，隨後又火速刪除，引起粉絲討論。（圖／翻攝自志祺七七Threads@shasha77.daily）

坐擁169萬粉絲的YouTuber「志祺七七」昨（15）日突然在Threads發文，大開黃腔，分享自己生殖器的形狀與顏色，讓粉絲看了覺得超傻眼，留言狂問他「是不是切錯帳號」、「被盜嗎？」對此，志祺七七火速刪文，並尷尬地說：「各位跟好朋友吃飯去上廁所記得帶手機」，透露是被好友惡作劇，但此事已在Threads上掀起百萬人關注。志祺七七昨日晚間10點多左右，突然在Threads發布一篇貼文，沒頭沒尾地寫道：「剛剛洗澡看著自己的ㄐㄐ，覺得這配色真的就是寶可夢的地鼠」，接著還詳細形容了生殖器的顏色與形狀，讓人完全不明所以，粉絲看了也紛紛留言狂問他是不是忘記切私人帳號，又或者被駭客入侵。但沒過多久後，志祺七七就將此文刪除了，不過仍有許多粉絲截圖將奇怪貼文流傳。對此，志祺七七再度發文，無奈地說：「各位跟好朋友吃飯去上廁所記得帶手機，謝謝大家！」原來他當時是在跟好友聚會，手機忘記鎖起來帶走，直接被拿去惡作劇。志祺七七的這篇解釋文目前在Threads上吸引123萬人次瀏覽、1.8萬人按讚，大家看了也紛紛開玩笑留言：「先承認你就是你朋友」、「這說法大家信嗎」、「能夠在極短時間內打出那麼長又那麼生動的文章，這位朋友肯定是個人材，如果是我趁朋友上廁所偷打字，迫於時間壓力只能擠出短短兩句幹話而已」、「笑死，哪個好朋友這麼調皮？」不過也有粉絲嚴肅回應：「你朋友應該公開發文道歉，而不是讓你承受輿論的壓力」、「不知道是哪個朋友開這種玩笑，其實蠻沒品又智障的，現在這麼容易炎上的時代，拿寶可夢開這種低級玩笑，根本腦X」、「如果是好朋友的話應該要清楚官方帳號調性適不適合開黃腔吧」。還有人問志祺七七：「現在還是好朋友嗎？」結果他親自回應：「快要不是了⋯」可見他本人也蠻生氣的。現年35歲的志祺七七（本名張志祺）是台灣知名YouTuber，頻道經常拍攝知識型內容，或是針對時事議題、社會趨勢與生活科普進行深度剖析與討論。他同時也與好友創辦資訊設計公司「簡訊設計」與品牌「圖文不符」，公司作品曾獲得紅點、金點設計獎等國際設計獎項。