我是廣告 請繼續往下閱讀

本人澄清：那是假帳號！

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（15）日晚間前往公館夜市掃街，「洋流」支持者擠爆現場，網路直播留言也衝破6千則。由於先前國民黨台北市議員汪志冰才以「民進黨動員的蟑螂老鼠」形容相關支持者，現場隨即有人回應「我們是自己來的」；沒想到直播留言區又出現一個名為「徐巧芯」的帳號，留下「好多老鼠蟑螂」、「支持蔣萬安，票票國民黨」等內容，引發網友質疑是否來「蹭人氣」？不過國民黨立委徐巧芯本人隨後嚴正澄清那是假帳號，尤其帳號名稱、大頭貼都和她的本尊帳號不同。沈伯洋昨晚到公館夜市掃街，現場湧入大批支持者，水源市場周邊及汀州路一帶擠滿人潮，網路直播也有相當人氣。然而，有眼尖網友發現一個用戶名稱顯示為「徐巧芯-fku89」的帳號現身留言區，接連留下「好多老鼠蟑螂」、「支持蔣萬安，票票國民黨」等內容，隨即引發討論。由於汪志冰日前曾以「民進黨動員的蟑螂老鼠」形容「洋流」支持者，有人質疑該帳號是否為徐巧芯本人到沈伯洋直播「蹭人氣」？也有不少網友見到該留言，紛紛直呼「真的好討人厭」、「真的很不要臉」、「好可憐，蔣萬安沒人氣，還要保姆來沈伯洋這邊拉票」、「急了？」、「她最近好安靜」、「她在嫉妒了」等。同時，遭停權3年的國民黨內人士蕭敬嚴也開轟，批評「國中89妹的行為」；民進黨台北市議員參選人馬郁雯也留言表示，「看起來是很在意」。不過，人在美國跑行程的徐巧芯本人隨後透過LINE訊息向媒體嚴正澄清，直播留言並非出自她本人，尤其帳號名稱、大頭貼都不相同。徐巧芯表示，「只要稍加查證就知道那是假帳號」，並強調「該帳號並非我本人，照片以及帳號都並不相同」，否認自己曾在沈伯洋直播中留下相關言論。