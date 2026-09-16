我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣銀行業核心收入結構分析

財富管理成長引擎

虛擬資產與法規新局

KPMG安侯建業今（16）日發布「2026台灣銀行業報告」指出，面對全球經濟溫和復甦、AI需求爆發與金融監理快速演進，台灣銀行業正進入新的成長與轉型階段。從穩健的利息收入、持續成長的手續費收入，到高資產財富管理規模突破2兆元，銀行的成長動能已不再只來自傳統存放款，財富管理有望成為銀行提升手續費收入與國際競爭力的重要戰場，且隨著上市櫃公司對加密資產託管的需求增加，以及穩定幣監理制度逐步成形，銀行可望在虛擬資產生態系中扮演更關鍵的角色。報告顯示，2025年台灣出口年增34.9%，推升經濟成長率超過8.5%；本國銀行營業收入突破4兆元、稅前盈餘達5836億元，年增10.7%；手續費收入年增11.3%，高資產客戶管理規模首度突破2兆元，凸顯財富管理與多元金融服務已成銀行成長主力。就收入結構來看，利息收入仍是銀行基本盤，2025年增2.1%至1.82兆元；手續費收入增11.3%至3,699億元，連續3年維持雙位數成長，主要受財富管理、信用卡及多元金融服務需求挹注。投資收入則受市場波動影響，年減3.6%至1.36兆元，但核心收入成長仍支撐整體營運。獲利指標同步改善，本國銀行資產報酬率升至0.78%，淨值報酬率攀至10.83%，雙雙創下2015年以來最佳紀錄，反映銀行業在市場波動下，仍維持穩健獲利與資產品質。授信業務持續擴張，本國銀行放款餘額年增6.2%至44.82兆元；其中，中小企業放款餘額達10.89兆元，全年增加5,504億元，連續16年超越主管機關目標。永續金融亦成為資金流向重點，綠色授信餘額年增19.5%至2.06兆元，永續績效連結授信餘額年增27.3%至1.9兆元，顯示銀行資金正加速支持低碳轉型與企業永續發展。消費金融方面，信用卡簽帳金額達4.9兆元，年增6.5%，再創歷史新高；信用卡3大收入合計796.72億元，年增6.8%。其中，簽帳手續費收入621.8億元，占信用卡收入78%，持續挹注銀行手續費收益的重要來源。財富管理也成為台灣銀行業2025年最受矚目的成長引擎。銀行高資產客戶管理規模首度站上2兆元，達2兆1583億元，年增53.1%；客戶數也增74%至20583人。隨著亞洲資產管理中心政策推進，加上金融商品與跨業服務持續開放，財富管理有望成為銀行提升手續費收入與國際競爭力的重要戰場。KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，2026年全球經濟預期維持溫和成長，台灣則受AI產業需求、出口動能與內需支撐，銀行業仍具成長基礎。產業調查顯示，95%受訪銀行業者看好財富管理業務持續成長，80%看好放款業務擴大。在財富管理、數位金融、永續金融與虛擬資產等多元動能帶動下，本國銀行業可望延續營運韌性與獲利成長趨勢。展望2027年，台灣銀行業仍具穩健成長基礎，但關鍵將在於誰能更快把科技、政策與客戶需求轉化為可持續的商業模式。隨著《虛擬資產服務法》於2026年6月30日完成三讀，虛擬資產服務業者將從洗錢防制登記制，邁向事前許可與完整監理；同時，已有銀行獲准試辦虛擬資產保管業務，代表傳統金融機構可望在法遵、風控與信任機制基礎上，切入保管、託管及相關金融服務商機。KPMG安侯建業金融服務產業主持人暨銀行業主持人陳世雄表示，受惠於AI應用需求帶動出口成長，加上財富管理、信用卡、永續金融與虛擬資產等業務持續拓展，2025年本國銀行營收與獲利同步攀升。展望未來，財富管理與虛擬資產可望接續成為銀行業下一波成長動能。陳世雄進一步指出，台灣近年積極完善虛擬資產監理架構，推動虛擬資產逐步轉型為具金融創新潛力的新興資產類別。對銀行而言，布局虛擬資產業務不僅可開拓保管、託管等手續費收入來源，亦有助於吸引年輕客群並提升數位金融競爭力。隨著上市櫃公司對加密資產託管的需求增加，以及穩定幣監理制度逐步成形，銀行可望在虛擬資產生態系中扮演更關鍵的角色。