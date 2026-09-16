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台積電（2330）今（16）日除息，每股配發現金股利7元，創下單季配息新高，除息參考價為2378元。開盤後股價一度回測2375元，隨後買盤湧入，盤中重新站回除息前價位，約27分鐘完成填息，寫下台積電改採季配息以來第23次除息當日填息紀錄。台積電本次股利預計10月8日發放。台積電自2019年起改採季配息，今年第1季起現金股利提高至每股7元，本次9月16日除息，也是台積電首度以每股7元進行除息。由於7元股利相較除息前股價的比率僅約0.29%，除息缺口相對有限，市場關注今日能否延續過往快速填息表現。今日台積電以2378元除息參考價開出，盤中一度下探2375元，隨後買盤進場推升股價，約27分鐘重新站回除息前股價，完成填息。台積電本次每股配發7元現金股利，股利發放日為10月8日，市場法人及大股東也將同步領取股利。以持股計算，若創辦人張忠謀退休後持股數至今未變，持有逾12.5萬張，本次股利估計可進帳約8.75億元；國發基金持有約165.37萬張，若以每股7元計算，股利收入約115.76億元。前董事長劉德音退休前持有1.29萬張股票，若按此試算，則可領約9030萬元股息；現任董事長魏哲家持股7452張，估計也有逾5216萬入袋。值得注意的是，台積電第2季現金股利也維持每股7元，除息交易日訂於12月10日，股利預計2027年1月7日發放。