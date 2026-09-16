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▲到「季樂 和牛鐵板燒」能以親民價格，吃到將龍蝦、鮑魚、干貝、A5黑毛和牛等高檔菜色。（圖／豊漁餐飲集團提供）

雙人套餐1899元 爽吃龍蝦、A5和牛

壽喜燒品牌「牛喜」也開全台第5家 同樣插旗統一時代百貨

▲「牛喜壽喜燒水炊鍋」持續展店，此次也進駐統一時代百貨。（圖／豊漁餐飲集團提供）

Ukai-tei鐵板燒宣告秋季新菜色 同步東京六本木店

▲Ukai-tei鐵板燒宣告將同步東京六本木店，推出秋季新菜色，圖為「碳烤台灣胭脂鴨」。（圖／然一酒店提供）

豊漁餐飲集團宣布，旗下「季樂 和牛鐵板燒」與「牛喜 壽喜燒水炊鍋」今（16）日同步進駐統一時代百貨台北店B2美食街。其中的「季樂 和牛鐵板燒」主打一人免千元、免訂位也能輕鬆享受現點現做的鐵板料理，點用「A5和牛龍蝦雙人盛宴」為例，售價1899元，平均每人不到千元，即可一次品嚐龍蝦、鮑魚、A5和牛及益活雞腿排等，堪稱CP值爆表。豊漁餐飲集團因為「初魚」品牌打響名號，而「季樂 和牛鐵板燒」則是被網友稱為「平價版初魚」，挾集團多年累積的食材採購與貿易優勢，將龍蝦、鮑魚、干貝、A5黑毛和牛等常出現在高級無菜單鐵板燒的食材帶進百貨美食街，主打一人免千元、免訂位也能輕鬆享受現點現做的鐵板料理。豊漁餐飲集團補充說明，以「A5和牛龍蝦雙人盛宴」為例，雙人套餐售價1899元，平均每人不到千元，即可一次品嚐龍蝦、鮑魚、A5和牛及益活雞腿排等多款食材。料理透過高溫煎製帶出食材香氣與口感，套餐另附白飯、和牛清湯及飲料自助吧無限享用。除了雙人套餐，季樂其他套餐398元起即可享用A5和牛；點任一套餐，還能以88元加購「鐵板豆腐、爆炒菇菇、蔥蛋燒」的私房料理組合，讓消費者依照喜好自由搭配。另外，同樣是豊漁餐飲集團旗下個人鍋物品牌「牛喜 壽喜燒水炊鍋」，此次也進駐統一時代百貨，也將成為品牌在信義商圈的第5家。牛喜將關西風日式壽喜燒與博多風水炊鍋帶進百貨餐飲場域，嚴選日本A5黑毛和牛，原塊肉現點現切，搭配特製壽喜燒醬汁與獨創「蛋液泡泡」，讓個人鍋物也能吃得講究，不必揪人湊桌，隨時都能輕鬆入席。另外，位在高雄然一酒店內、來自日本的人氣鐵板燒品牌「Ukai-tei Kaohsiung」也宣布，自9月22日起，Ukai-tei Kaohsiung將與日本UKAI六本木店同步推出鐵板燒秋季套餐，循著栗子、松茸與舞菇等旬味，鋪陳由清雅至醇厚的季節層次。其中，栗子濃湯是日本UKAI長年於秋季推出的經典，更有賓客為此專程再訪；高雄延續相同料理脈絡，選用阿里山栗子，與奶油、洋蔥燉煮後加入鮮奶調和，並保留細碎栗子的自然口感。而和牛套餐中的「碳烤台灣胭脂鴨」則從北京烤鴨的飲食記憶汲取靈感。主廚以鐵板現煎餅皮，搭配桌邊片鴨及自製紅酒味噌醬，重新組合人們熟悉的味覺印象。