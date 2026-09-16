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8塊炸雞＋6顆蛋撻399元！比買一送一還便宜

▲9月18日至10月5日期間，「應援澎派桶」含8塊咔啦脆雞及6顆原味蛋撻，優惠價399元。（圖／肯德基提供）

人紙包雞套餐買1送1！每份90元售完為止

▲紙包雞套餐買一送一，內含義式香草紙包雞2份、雞汁風味飯2碗，平均每份90元。（圖／肯德基提供）

麥當勞捐血送大麥克！首捐再送奶昔大哥零錢包

▲麥當勞前進大專院校巡迴，捐血送大麥克貴賓券、奶昔大哥圓形絨毛零錢包、金選美式咖啡貴賓券。（圖／麥當勞mcdonalds.com）

熱血亞運賽事即將登場，肯德基今（16）日宣布推出兩大限時優惠，適合多人分享的「應援澎湃桶」有8塊咔啦脆雞、6顆原味蛋撻，4.6折後是399元，若以整盒蛋撻6入就要257元來算，等於每塊炸雞平均只要18元。人氣商品「香草紙包雞」也重磅推出套餐買1送1，義式香草紙包雞搭配雞汁風味飯平均90元，好康活動自9月18日至10月5日限時18天。肯德基9月18日至10月5日開跑「應援神券 挺你到炸」活動，若是以原味蛋撻禮盒6入售價257元來看，等於多花142元就有8塊炸雞，平均每塊炸雞18元，對愛吃炸雞、蛋撻的人來說是必買組合。除了適合多人的「應援澎派桶」，肯德基「應援神券 挺你到炸」活動自9月18日至10月5日限時登場，連續18天爽吃炸雞、蛋撻、紙包雞，若是不想現場排隊，可提前利用PK 雙饗卡 APP先線上訂餐、提前安排取餐，不論外帶或車道取餐都適用。若想在家看賽事，外送消費滿800元輸入代碼「800FREE」，加送原味蛋撻禮盒1盒。台灣麥當勞則攜手台灣血液基金會，9月15日起至10月31日推動「麥當勞熱血行動」，前進全台111所大專院校展開熱血巡迴，號召青年學子挽袖捐熱血、傳遞愛心。凡於活動期間至指定校園捐血250c.c.，即可獲得「大麥克貴賓券」1張（可累計）；每校前50名首次捐血者，更可再獲贈限定「奶昔大哥圓形絨毛零錢包」與「金選美式咖啡貴賓券」，鼓勵首捐族加入熱血行列，贈品數量有限，送完為止。