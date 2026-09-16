寶可夢集換式卡牌遊戲30週年紀念擴充包「30th CELEBRATION」今（16）日全球同步發售，台灣每包售價99元、內含6張閃卡，並保證隨機收錄1張30週年特別款皮卡丘卡牌。由於本次集結30種皮卡丘、全新稀有度FUR，以及噴火龍、耿鬼、烈空坐等歷代經典卡牌，商品今日在7-ELEVEN 限定門市開賣後立刻掀起搶購潮，社群上可見不少玩家急問「幾點開賣」、「哪間還有」，也有人分享開箱成果、詢問抽到的卡牌行情。

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30位繪師畫皮卡丘！每包保證抽到1張

「30th CELEBRATION」是為紀念寶可夢卡牌30週年推出的特殊擴充包，最大特色是每包都會有1張皮卡丘卡，並由30位插畫家各自繪製不同版本，讓蒐集全套成為本彈最大挑戰。官方也安排每包必定封入1張特別設計的基本能量卡，6張卡牌全數皆為閃卡規格，開包的收藏感相當強。

本彈同時推出全新稀有度「FUR（Futuristic Rare）」，由日本平面藝術家 YOSHIROTTEN 操刀夢幻ex、超夢ex插畫，以鮮明又帶有未來感的視覺呈現；另有甲賀忍蛙ex、皮卡丘ex、基拉祈ex、月亮伊布、洗翠索羅亞等特殊插畫卡，兼顧收藏與對戰玩家。

▲「30th CELEBRATION」收錄全新稀有度FUR的夢幻ex，由日本平面藝術家YOSHIROTTEN設計。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌遊戲官方）
▲「30th CELEBRATION」收錄全新稀有度FUR的夢幻ex，由日本平面藝術家YOSHIROTTEN設計。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌遊戲官方）
噴火龍、耿鬼、烈空坐回歸　30年經典一次濃縮

30週年紀念包也復刻30張象徵寶可夢卡牌發展歷程的經典卡，包括初代皮卡丘、噴火龍、小霞、閃耀時拉比、洛奇亞、耿鬼、N、烈空坐 EX、皮卡丘＆捷克羅姆 GX、夢幻 VMAX 與阿爾宙斯 VSTAR 等。這類卡牌雖不能用於現行標準賽制，仍因情懷與特殊樣式成為玩家鎖定目標。

除了99元擴充包外，官方今日也同步推出「30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX」、太陽伊布・月亮伊布頂級牌組組合，以及最初的夥伴特別卡組等商品。7-ELEVEN 先前公告為限定門市實體販售、數量有限，想買的玩家得直接詢問附近門市庫存，避免白跑一趟。


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林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於遊戲、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

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