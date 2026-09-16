第61屆金鐘獎昨（15）日舉辦入圍記者會，小S與派翠克主持的《小姐不熙娣》去年獲得主持人獎，然而今年卻全數槓龜，讓不少粉絲感到意外，評審委員黃國華受訪時表示：「並非小S不夠優秀，而是其他入圍者的表現更為亮眼。」雖無緣角逐個人獎項，但《小姐不熙娣》仍靠著觀眾投票挺進「綜藝節目人氣獎」，自10月15日至10月23日17:00，於活動頁面登入LINE帳號即可完成投票。
小S金鐘槓龜 評審：其他人表現更亮眼
小S所主持的《小姐不熙娣》深受許多觀眾喜愛，被視為金鐘入圍大熱門，怎料昨日結果出爐卻意外槓龜，評審委員黃國華解釋，沒入圍並非因小S退步，而是今年競爭過於激烈，其他人表現更加專業突出且亮眼，「小S這次沒有入圍不是因為她不如往年優秀，是在（評審）討論交流後覺得其他表現更值得我們矚目。」
《不熙娣》搶人氣獎 廝殺《玩很大》、《客家廚房2》
雖未入圍個人獎項，但《小姐不熙娣》仍在觀眾積極投票下，成功挺進「綜藝節目人氣獎」，與《廚師的迫降：客家廚房2》、《綜藝玩很大》、《宇宙啦啦隊》及《天才衝衝衝》共同角逐，競爭十分激烈。
由於初選、決選兩階段票數不累計，決選時票數歸零，觀眾必須重新投票、計票，自2026年9月15日(二)15:00至10月23日(五)17:00，每人可於活動頁面選出1部最喜愛的作品。參與投票者，均需於活動頁面登入LINE帳號，並綁定台灣電話號碼 (+886) ，在2026/9/14(一)23：59之前申請之LINE帳號才能進行，而最終票數最高者，即為「金鐘61最具人氣綜藝節目獎」，於10/23(五)金鐘頒獎典禮中公開頒獎。
✅ 金鐘61「綜藝節目人氣獎」投票步驟：
①於活動頁面登入LINE帳號，（該帳號需綁定電話為台灣號碼，且需為2026/9/14 23：59之前申請之LINE帳號）。
②進入綜藝節目決選名單，觀看決選的即時票數現況後，按上方「我要投票」按鈕，進入投票頁面，並登入LINE帳號後進行投票。
③可於LINE TODAY投票頁中，屬意的作品選項上方，點選「分享鍵」，將該作品投票連結分享給LINE帳號之聯絡人，為喜愛的作品拉票。
➤活動期間（綜藝類）：2026年9月15日(二)15:00至10月23日(五)17:00
資料來源：金鐘61官網
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小S所主持的《小姐不熙娣》深受許多觀眾喜愛，被視為金鐘入圍大熱門，怎料昨日結果出爐卻意外槓龜，評審委員黃國華解釋，沒入圍並非因小S退步，而是今年競爭過於激烈，其他人表現更加專業突出且亮眼，「小S這次沒有入圍不是因為她不如往年優秀，是在（評審）討論交流後覺得其他表現更值得我們矚目。」
《不熙娣》搶人氣獎 廝殺《玩很大》、《客家廚房2》
雖未入圍個人獎項，但《小姐不熙娣》仍在觀眾積極投票下，成功挺進「綜藝節目人氣獎」，與《廚師的迫降：客家廚房2》、《綜藝玩很大》、《宇宙啦啦隊》及《天才衝衝衝》共同角逐，競爭十分激烈。
由於初選、決選兩階段票數不累計，決選時票數歸零，觀眾必須重新投票、計票，自2026年9月15日(二)15:00至10月23日(五)17:00，每人可於活動頁面選出1部最喜愛的作品。參與投票者，均需於活動頁面登入LINE帳號，並綁定台灣電話號碼 (+886) ，在2026/9/14(一)23：59之前申請之LINE帳號才能進行，而最終票數最高者，即為「金鐘61最具人氣綜藝節目獎」，於10/23(五)金鐘頒獎典禮中公開頒獎。
✅ 金鐘61「綜藝節目人氣獎」投票步驟：
①於活動頁面登入LINE帳號，（該帳號需綁定電話為台灣號碼，且需為2026/9/14 23：59之前申請之LINE帳號）。
②進入綜藝節目決選名單，觀看決選的即時票數現況後，按上方「我要投票」按鈕，進入投票頁面，並登入LINE帳號後進行投票。
③可於LINE TODAY投票頁中，屬意的作品選項上方，點選「分享鍵」，將該作品投票連結分享給LINE帳號之聯絡人，為喜愛的作品拉票。
➤活動期間（綜藝類）：2026年9月15日(二)15:00至10月23日(五)17:00
資料來源：金鐘61官網
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