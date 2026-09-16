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心肌梗塞常見4徵兆 醫：高風險族群出現症狀快就醫

藝人陳建州15日傳出突發心肌梗塞，緊急送醫治療。但年僅40多歲的他卻發生心肌梗塞，讓不少人相當震驚。台安醫院心臟內科主任林謂文說，近幾年心肌梗塞有年輕化趨勢，以40歲至55歲的心肌梗塞愈來愈多，原因也可能與三高年輕化密切相關。林謂文指出，以往心肌梗塞的高風險族群介於55歲至70歲，但近幾年發現，40至55歲的心肌梗塞人數愈來愈多。醫師說，探究其原因，可能與「三高年輕化」密切相關。林謂文表示，若只吃少動，產生代謝症候群、體重上升，三高也會提早出現，同時意味著心臟血管疾病可能提早發生；因為三高和心臟血管疾病有密切的相互關係。醫師提到，年輕心肌梗塞更要特別留意，正處在事業衝刺期，更常會忽略早期症狀，常常忍耐不舒服、忌諱就醫，導致病情延誤，這樣的狀況臨床上並不少見。所謂的心肌梗塞是在供應心臟肌肉的三條冠狀動脈血管，有堵住梗塞的狀況。林謂文說，造成心肌梗塞最重要的3個因素包括，有血管狹窄斑塊、出現刺激原，如溫差、感染等，就可能導致穩定型斑塊破裂，進而有血管栓形成導致狹窄管腔堵住。心肌梗塞常見症狀包括胸悶、胸痛、喘和呼吸困難。林謂文表示，甚至有患者會出現頭暈、轉移痛或冒冷汗等狀況。醫師提醒，當有這些症狀應盡快就醫。至於哪些人是高風險族群，林謂文說，包括血管本身有問題患者、男性45歲、女性55歲，更年期後、有家族史、早發性心肌梗塞、冠狀動脈疾病等；另外三高、酗酒或抽菸、日夜作息顛倒、肥胖等，當這些危險因子愈來愈多，甚至超過3個風險因子時，就可能被認定是高風險患者；若出現上述典型症狀，就應立即就醫檢查。