美國職棒大聯盟（MLB）在台灣時間9月16日進行多場精彩賽事。底特律老虎隊台灣「怪力男」李灝宇持續火燙手感，在對陣多倫多藍鳥隊的比賽中轟出大號全壘打，本季第9轟出爐，單場繳出雙安好表現，率領老虎隊以10：1大勝藍鳥隊。此外，李灝宇本季第9轟，也追平了台灣球星張育成過去所締造的台將單季最多轟紀錄。
李灝宇怪力炸裂 單場雙安敲出大號全壘打
李灝宇在此役擔任先發三壘手，全場5個打數敲出2支安打，貢獻1分打點。其中最精彩的一擊出現在9局上半，面對藍鳥隊後援投手曼提普利（Joe Mantiply），李灝宇鎖定一顆79.4英里的曲球，大棒一揮將球掃出左外野大牆。這發全壘打的擊球初速高達106.1英里、飛行距離408英尺、擊球仰角33度，展現十足的爆發力。賽後李灝宇的打擊率來到.258，上壘率為.316，長打率則提升至.418。
逼近亞洲紀錄！距離裴智桓壯舉僅差3安打
這兩支安打對李灝宇別具歷史意義。賽前他本季已累積72支安打，位居亞洲球員在23歲（或更年輕）賽季的第3多。憑藉今日的雙安進補，他的安打數來到74支，距離2023年韓國好手裴智桓所創下的77安「亞洲第2人」紀錄，僅僅只剩下3支安打的差距，極有機會在季末追平甚至締造新猷。
道奇完封紅人 山本由伸勇奪第14勝
在另一場備受矚目的焦點戰中，洛杉磯道奇隊作客挑戰紅人隊。日本強投山本由伸掛帥先發，以優異的壓制力帶領球隊以4比0收下勝利。這場勝仗不僅讓道奇隊持續朝國聯西區封王之路邁進，也讓山本由伸順利將本季個人戰績推進至第14勝。
大聯盟今日戰績（9月16日），持續更新中
明日賽程預告（9月17日）
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李灝宇在此役擔任先發三壘手，全場5個打數敲出2支安打，貢獻1分打點。其中最精彩的一擊出現在9局上半，面對藍鳥隊後援投手曼提普利（Joe Mantiply），李灝宇鎖定一顆79.4英里的曲球，大棒一揮將球掃出左外野大牆。這發全壘打的擊球初速高達106.1英里、飛行距離408英尺、擊球仰角33度，展現十足的爆發力。賽後李灝宇的打擊率來到.258，上壘率為.316，長打率則提升至.418。
逼近亞洲紀錄！距離裴智桓壯舉僅差3安打
這兩支安打對李灝宇別具歷史意義。賽前他本季已累積72支安打，位居亞洲球員在23歲（或更年輕）賽季的第3多。憑藉今日的雙安進補，他的安打數來到74支，距離2023年韓國好手裴智桓所創下的77安「亞洲第2人」紀錄，僅僅只剩下3支安打的差距，極有機會在季末追平甚至締造新猷。
在另一場備受矚目的焦點戰中，洛杉磯道奇隊作客挑戰紅人隊。日本強投山本由伸掛帥先發，以優異的壓制力帶領球隊以4比0收下勝利。這場勝仗不僅讓道奇隊持續朝國聯西區封王之路邁進，也讓山本由伸順利將本季個人戰績推進至第14勝。
|對戰組合
|比分
|勝投
|敗投
|救援成功
|運動家對光芒
|光芒2：1勝
|貝克（Bryan Baker）
|阿爾瓦拉多（Elvis Alvarado）
|無
|白襪對守護者
|守護者7：6勝
|史密斯（Cade Smith）
|泰勒（Grant Taylor）
|無
|道奇對紅人
|道奇4：0勝
|山本由伸
|勞德（Rhett Lowder）
|無
|釀酒人對海盜
|釀酒人5：1勝
|米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski）
|巴查（Lake Bachar）
|無
|費城人對國民
|國民6：3勝
|洛夫雷迪（Richard Lovelady）
|桑契斯（Cristopher Sanchez）
|托爾曼（Erik Tolman）
|老虎對藍鳥
|老虎10：1勝
|安德森（Drew Anderson）
|羅倫森（Michael Lorenzen）
|無
|金鶯對大都會
|金鶯7：5勝（11局）
|霍普（Alex Hoppe）
|平塔羅（Jonathan Pintaro）
|基崔奇（Andrew Kittredge）
|勇士對小熊
|勇士6：3勝
|培瑞茲（Martin Perez）
|韋伯（Jacob Webb）
|伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）
|洋基對雙城
|洋基8：1勝
|弗里德（Max Fried）
|歐柏（Bailey Ober）
|無
|巨人對紅雀
|巨人10：3勝
|提德威爾（Blade Tidwell）
|帕蘭特（Andre Pallante）
|無
|紅襪對遊騎兵
|遊騎兵4：2勝
|迪格隆（Jacob deGrom）
|桑多瓦爾（Patrick Sandoval）
|拉茲（Jacob Latz）
|皇家對太空人
|太空人4：2勝
|布朗（Hunter Brown）
|瓦卡（Michael Wacha）
|海德（Josh Hader）
|教士對洛磯
|洛磯9：3勝
|費爾特納（Ryan Feltner）
|培洛塔（Wandy Peralta）
|無
|水手對天使
|天使2：1勝
|強森（Ryan Johnson）
|吉爾伯特（Logan Gilbert）
|華生（Ryan Watson）
|時間
|客隊
|主隊
|先發投手對戰（客隊對主隊）
|01:00
|白襪
|守護者
|未定對決梅西克（Parker Messick）
|01:15
|巨人
|紅雀
|莫里納（Anthony Molina）對決利伯拉托（Matthew Liberatore）
|01:40
|洋基
|雙城
|羅登（Carlos Rodon）對決馬修斯（Zebby Matthews）
|03:07
|老虎
|藍鳥
|蒙特羅（Keider Montero）對決薛澤（Max Scherzer）
|06:40
|運動家
|光芒
|巴索（Brady Basso）對決馬丁尼茲（Nick Martinez）
|06:40
|道奇
|紅人
|史奈爾（Blake Snell）對決艾伯特（Andrew Abbott）
|06:40
|釀酒人
|海盜
|韓德森（Logan Henderson）對決瓊斯（Jared Jones）
|06:45
|費城人
|國民
|惠勒（Zack Wheeler）對決卡瓦利（Cade Cavalli）
|07:00
|金鶯
|大都會
|巴西特（Chris Bassitt）對決史托克（Robert Stock）
|07:40
|勇士
|小熊
|瑞奇（JR Ritchie）對決今永昇太
|08:05
|紅襪
|遊騎兵
|班奈特（Jake Bennett）對決戈爾（MacKenzie Gore）
|08:10
|皇家
|太空人
|林區（Daniel Lynch IV）對決哈維爾（Cristian Javier）
|08:40
|教士
|洛磯
|瑞伊（Robbie Ray）對決亞當斯（Mason Adams）
|09:38
|水手
|天使
|柯比（George Kirby）對決菊池雄星
|09:40
|馬林魚
|響尾蛇
|賈斯托（Ryan Gusto）對決凱利（Merrill Kelly）