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大聯盟今日戰績（9月16日），持續更新中

對戰組合 比分 勝投 敗投 救援成功 運動家對光芒 光芒2：1勝 貝克（Bryan Baker） 阿爾瓦拉多（Elvis Alvarado） 無 白襪對守護者 守護者7：6勝 史密斯（Cade Smith） 泰勒（Grant Taylor） 無 道奇對紅人 道奇4：0勝 山本由伸 勞德（Rhett Lowder） 無 釀酒人對海盜 釀酒人5：1勝 米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski） 巴查（Lake Bachar） 無 費城人對國民 國民6：3勝 洛夫雷迪（Richard Lovelady） 桑契斯（Cristopher Sanchez） 托爾曼（Erik Tolman） 老虎對藍鳥 老虎10：1勝 安德森（Drew Anderson） 羅倫森（Michael Lorenzen） 無 金鶯對大都會 金鶯7：5勝（11局） 霍普（Alex Hoppe） 平塔羅（Jonathan Pintaro） 基崔奇（Andrew Kittredge） 勇士對小熊 勇士6：3勝 培瑞茲（Martin Perez） 韋伯（Jacob Webb） 伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias） 洋基對雙城 洋基8：1勝 弗里德（Max Fried） 歐柏（Bailey Ober） 無 巨人對紅雀 巨人10：3勝 提德威爾（Blade Tidwell） 帕蘭特（Andre Pallante） 無 紅襪對遊騎兵 遊騎兵4：2勝 迪格隆（Jacob deGrom） 桑多瓦爾（Patrick Sandoval） 拉茲（Jacob Latz） 皇家對太空人 太空人4：2勝 布朗（Hunter Brown） 瓦卡（Michael Wacha） 海德（Josh Hader） 教士對洛磯 洛磯9：3勝 費爾特納（Ryan Feltner） 培洛塔（Wandy Peralta） 無 水手對天使 天使2：1勝 強森（Ryan Johnson） 吉爾伯特（Logan Gilbert） 華生（Ryan Watson）

時間 客隊 主隊 先發投手對戰（客隊對主隊） 01:00 白襪 守護者 未定對決梅西克（Parker Messick） 01:15 巨人 紅雀 莫里納（Anthony Molina）對決利伯拉托（Matthew Liberatore） 01:40 洋基 雙城 羅登（Carlos Rodon）對決馬修斯（Zebby Matthews） 03:07 老虎 藍鳥 蒙特羅（Keider Montero）對決薛澤（Max Scherzer） 06:40 運動家 光芒 巴索（Brady Basso）對決馬丁尼茲（Nick Martinez） 06:40 道奇 紅人 史奈爾（Blake Snell）對決艾伯特（Andrew Abbott） 06:40 釀酒人 海盜 韓德森（Logan Henderson）對決瓊斯（Jared Jones） 06:45 費城人 國民 惠勒（Zack Wheeler）對決卡瓦利（Cade Cavalli） 07:00 金鶯 大都會 巴西特（Chris Bassitt）對決史托克（Robert Stock） 07:40 勇士 小熊 瑞奇（JR Ritchie）對決今永昇太 08:05 紅襪 遊騎兵 班奈特（Jake Bennett）對決戈爾（MacKenzie Gore） 08:10 皇家 太空人 林區（Daniel Lynch IV）對決哈維爾（Cristian Javier） 08:40 教士 洛磯 瑞伊（Robbie Ray）對決亞當斯（Mason Adams） 09:38 水手 天使 柯比（George Kirby）對決菊池雄星 09:40 馬林魚 響尾蛇 賈斯托（Ryan Gusto）對決凱利（Merrill Kelly）

美國職棒大聯盟（MLB）在台灣時間9月16日進行多場精彩賽事。底特律老虎隊台灣「怪力男」李灝宇持續火燙手感，在對陣多倫多藍鳥隊的比賽中轟出大號全壘打，本季第9轟出爐，單場繳出雙安好表現，率領老虎隊以10：1大勝藍鳥隊。此外，李灝宇本季第9轟，也追平了台灣球星張育成過去所締造的台將單季最多轟紀錄。李灝宇在此役擔任先發三壘手，全場5個打數敲出2支安打，貢獻1分打點。其中最精彩的一擊出現在9局上半，面對藍鳥隊後援投手曼提普利（Joe Mantiply），李灝宇鎖定一顆79.4英里的曲球，大棒一揮將球掃出左外野大牆。這發全壘打的擊球初速高達106.1英里、飛行距離408英尺、擊球仰角33度，展現十足的爆發力。賽後李灝宇的打擊率來到.258，上壘率為.316，長打率則提升至.418。這兩支安打對李灝宇別具歷史意義。賽前他本季已累積72支安打，位居亞洲球員在23歲（或更年輕）賽季的第3多。憑藉今日的雙安進補，他的安打數來到74支，距離2023年韓國好手裴智桓所創下的77安「亞洲第2人」紀錄，僅僅只剩下3支安打的差距，極有機會在季末追平甚至締造新猷。在另一場備受矚目的焦點戰中，洛杉磯道奇隊作客挑戰紅人隊。日本強投山本由伸掛帥先發，以優異的壓制力帶領球隊以4比0收下勝利。這場勝仗不僅讓道奇隊持續朝國聯西區封王之路邁進，也讓山本由伸順利將本季個人戰績推進至第14勝。