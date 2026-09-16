美國職棒大聯盟（MLB）在台灣時間9月16日進行多場精彩賽事。底特律老虎隊台灣「怪力男」李灝宇持續火燙手感，在對陣多倫多藍鳥隊的比賽中轟出大號全壘打，本季第9轟出爐，單場繳出雙安好表現，率領老虎隊以10：1大勝藍鳥隊。此外，李灝宇本季第9轟，也追平了台灣球星張育成過去所締造的台將單季最多轟紀錄。

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李灝宇怪力炸裂　單場雙安敲出大號全壘打

李灝宇在此役擔任先發三壘手，全場5個打數敲出2支安打，貢獻1分打點。其中最精彩的一擊出現在9局上半，面對藍鳥隊後援投手曼提普利（Joe Mantiply），李灝宇鎖定一顆79.4英里的曲球，大棒一揮將球掃出左外野大牆。這發全壘打的擊球初速高達106.1英里、飛行距離408英尺、擊球仰角33度，展現十足的爆發力。賽後李灝宇的打擊率來到.258，上壘率為.316，長打率則提升至.418。

逼近亞洲紀錄！距離裴智桓壯舉僅差3安打

這兩支安打對李灝宇別具歷史意義。賽前他本季已累積72支安打，位居亞洲球員在23歲（或更年輕）賽季的第3多。憑藉今日的雙安進補，他的安打數來到74支，距離2023年韓國好手裴智桓所創下的77安「亞洲第2人」紀錄，僅僅只剩下3支安打的差距，極有機會在季末追平甚至締造新猷。

道奇完封紅人　山本由伸勇奪第14勝

在另一場備受矚目的焦點戰中，洛杉磯道奇隊作客挑戰紅人隊。日本強投山本由伸掛帥先發，以優異的壓制力帶領球隊以4比0收下勝利。這場勝仗不僅讓道奇隊持續朝國聯西區封王之路邁進，也讓山本由伸順利將本季個人戰績推進至第14勝。

大聯盟今日戰績（9月16日），持續更新中

對戰組合 比分 勝投 敗投 救援成功
運動家對光芒 光芒2：1勝 貝克（Bryan Baker） 阿爾瓦拉多（Elvis Alvarado）
白襪對守護者 守護者7：6勝 史密斯（Cade Smith） 泰勒（Grant Taylor）
道奇對紅人 道奇4：0勝 山本由伸 勞德（Rhett Lowder）
釀酒人對海盜 釀酒人5：1勝 米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski） 巴查（Lake Bachar）
費城人對國民 國民6：3勝 洛夫雷迪（Richard Lovelady） 桑契斯（Cristopher Sanchez） 托爾曼（Erik Tolman）
老虎對藍鳥 老虎10：1勝 安德森（Drew Anderson） 羅倫森（Michael Lorenzen）
金鶯對大都會 金鶯7：5勝（11局） 霍普（Alex Hoppe） 平塔羅（Jonathan Pintaro） 基崔奇（Andrew Kittredge）
勇士對小熊 勇士6：3勝 培瑞茲（Martin Perez） 韋伯（Jacob Webb） 伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）
洋基對雙城 洋基8：1勝 弗里德（Max Fried） 歐柏（Bailey Ober）
巨人對紅雀 巨人10：3勝 提德威爾（Blade Tidwell） 帕蘭特（Andre Pallante）
紅襪對遊騎兵 遊騎兵4：2勝 迪格隆（Jacob deGrom） 桑多瓦爾（Patrick Sandoval） 拉茲（Jacob Latz）
皇家對太空人 太空人4：2勝 布朗（Hunter Brown） 瓦卡（Michael Wacha） 海德（Josh Hader）
教士對洛磯 洛磯9：3勝 費爾特納（Ryan Feltner） 培洛塔（Wandy Peralta）
水手對天使 天使2：1勝 強森（Ryan Johnson） 吉爾伯特（Logan Gilbert） 華生（Ryan Watson）
明日賽程預告（9月17日）

時間 客隊 主隊 先發投手對戰（客隊對主隊）
01:00 白襪 守護者 未定對決梅西克（Parker Messick）
01:15 巨人 紅雀 莫里納（Anthony Molina）對決利伯拉托（Matthew Liberatore）
01:40 洋基 雙城 羅登（Carlos Rodon）對決馬修斯（Zebby Matthews）
03:07 老虎 藍鳥 蒙特羅（Keider Montero）對決薛澤（Max Scherzer）
06:40 運動家 光芒 巴索（Brady Basso）對決馬丁尼茲（Nick Martinez）
06:40 道奇 紅人 史奈爾（Blake Snell）對決艾伯特（Andrew Abbott）
06:40 釀酒人 海盜 韓德森（Logan Henderson）對決瓊斯（Jared Jones）
06:45 費城人 國民 惠勒（Zack Wheeler）對決卡瓦利（Cade Cavalli）
07:00 金鶯 大都會 巴西特（Chris Bassitt）對決史托克（Robert Stock）
07:40 勇士 小熊 瑞奇（JR Ritchie）對決今永昇太
08:05 紅襪 遊騎兵 班奈特（Jake Bennett）對決戈爾（MacKenzie Gore）
08:10 皇家 太空人 林區（Daniel Lynch IV）對決哈維爾（Cristian Javier）
08:40 教士 洛磯 瑞伊（Robbie Ray）對決亞當斯（Mason Adams）
09:38 水手 天使 柯比（George Kirby）對決菊池雄星
09:40 馬林魚 響尾蛇 賈斯托（Ryan Gusto）對決凱利（Merrill Kelly）

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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...