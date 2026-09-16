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替蔣萬安擋妻小攻擊 盧秀燕：選舉應該政策對決

台北市長蔣萬安妻子石舫亘2017年參與APEC亞太經濟合作會議時，曾表示「I'm from Chinese Taipei」，相關影片近日在網路流傳，引發網友出征。台中市長盧秀燕今（16）日替蔣萬安抱屈，認為蔣萬安這幾年做得不錯，對手沒太多攻擊點才轉向攻擊妻小；她強調選舉應該就政策、施政「直球對決」，攻擊對手妻小家人的方式「很像大罷免」、「很沒格調」。網友近日挖出石舫亘2017年參與行政院性別平等處「APEC科技渴望性別—遇見年輕女力培力工作坊」活動影片，當場說出「I'm from Chinese Taipei（我來自中華台北）」，接著才補上「I'm Taiwanese」。影片曝光後引發網路論戰，有網友批評「嫁給高級外省人就變成中華台北台灣人」，甚至質疑她「在自己的家園還是如此不認同國家」。盧秀燕上午列席市議會前受訪，為蔣萬安與石舫亘抱屈。她表示，蔣萬安這幾年做得不錯，對手沒有太多攻擊點，所以只好攻擊他的妻小；但她認為，選舉還是要有格調，也要有運動家的精神。「我覺得大家可以就政策、就施政來直球對決，但是不應該攻擊人家的妻小家人。這種感覺很像大罷免的時候，那種攻擊方式，我覺得基本上是沒格調的。」《天下雜誌》昨發布2026年縣市長滿意度調查，盧秀燕排名全國倒數第2、六都墊底；ETtoday昨也發布2028總統候選人支持度調查，盧秀燕在國民黨內排名第2，次於台北市長蔣萬安。被問及近期民調表現，盧秀燕表示，昨天有2份民調，「1份不錯、1份不好」，「不管好或不好，都尊重」。