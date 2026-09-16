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高級威士忌瓶成掩護 連同酒瓶重約5公斤

羽田機場也查獲台灣女子 警方調查兩案關聯

日本警方查獲一起利用高級威士忌酒瓶走私毒品案件，一名74歲台灣籍男子涉嫌將俗稱「喪屍煙彈」成分的依托咪酯（Etomidate）裝入酒瓶，從馬來西亞攜帶至日本成田機場，14日遭到逮捕。男子否認犯行，聲稱完全不知道威士忌瓶內裝有非法藥物。根據朝日電視台報導，遭逮捕的是74歲台灣籍男子張樹俊，涉嫌於14日從馬來西亞經成田機場走私日本列管藥物依托咪酯。警方調查發現，嫌犯疑似將依托咪酯裝入高級威士忌酒瓶，再放回酒盒內，藏在行李箱中企圖入境。裝有依托咪酯的酒瓶連同容器總重量約5公斤。面對警方調查，張男否認涉嫌走私，聲稱「完全沒想到威士忌裡面竟然裝有非法藥物」。值得注意的是，日本羽田機場近日也發生類似案件。一名20多歲台灣籍女子涉嫌同樣利用威士忌酒瓶藏匿依托咪酯走私入境，目前已遭警方逮捕。由於兩起案件都涉及台灣籍嫌犯，且均以威士忌酒瓶作為藏匿手法，日本警方正進一步調查兩案是否存在關聯。依托咪酯原本是一種短效靜脈麻醉藥物，近年卻遭非法添加至電子煙油中濫用，吸食後可能出現意識混亂、身體失去控制等情況，因此相關產品俗稱「喪屍煙彈」。日本已將依托咪酯列為指定藥物加以管制。