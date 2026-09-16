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國民黨北市議員汪志冰近日批評，民進黨無所不用其極，動員「蟑螂、老鼠」修理、追殺蔣萬安，引發批評。台北市長蔣萬安今（16）日回應，「我不在現場，所以無法評論」。民進黨台北市長候選人沈伯洋10日到石牌商圈掃街，一旁有不少支持者，不過國民黨北市議員林杏兒說，「一半以上是外地人，工讀生領完便當就走」，汪志冰日也批評，民進黨提名沈伯洋後，無所不用其極，動員「蟑螂、老鼠」不斷修理、追殺蔣萬安，但絕對沒辦法得到市民認同。民進黨市議員李建昌日前質詢此事，質問蔣萬安是否贊成這樣的言論？蔣則說「確實我不在現場啊，那我也沒辦法贊成或不贊成啊，就像我沒辦法贊成當天現場的情況，是不是真的是其他外地人還是在地人，都有可能」。李建昌則不滿道，難道中山、大同、萬華過去的就不是市民嗎？蔣萬安認為這些人都是老鼠嗎？蔣則連忙說「不是的」。蔣萬安今出席北市消防局福國分隊成立典禮，對此重申，「我不在現場，我實在無法評斷」。