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民進黨台北市長參選人沈伯洋近日來分別到石牌與公館掃街拜票，吸引大批洋流到場盛況空前，對此立委林俊憲今（16）日表示，很難想像這是在台北街頭，沈伯洋現在所展現的，是一股很正向的力量，不靠謾罵，不靠製造仇恨，而是認真談政見跟理念，也讓越來越多人相信，他可以帶給台北不一樣的未來，也直言沈伯洋現在最大的障礙，其實是擔心時間不夠，但只要方向堅定，不陷入泥巴戰，繼續把市政理念和台北的未來放在選戰主軸上，這股力量一定會越來越大，「洋流匯聚，勢不可擋」。林俊憲說，看到昨晚沈伯洋在公館拜票的人潮，大概很難想像這是在台北街頭。人民願意站出來，用行動表達自己的選擇。任何從政的政治人物看到這樣的景象，都應該保持謙卑。把沈伯洋的支持者說成蟑螂、老鼠，只會顯示出對民主制度的無知與傲慢。林俊憲表示，沈伯洋現在所展現的，是一股很正向的力量。不靠謾罵，不靠製造仇恨，而是認真談政見跟理念，也讓越來越多人相信，他可以帶給台北不一樣的未來。民進黨內部當然也持續在做民調，從整體趨勢可以清楚看到，沈伯洋的支持度一次比一次高，雙方差距越來越接近，沒有例外。林俊憲說明，相信任何看過他說明市政、回答問題的人，都會感受到他對台北的理解有多深，也會發現，沈伯洋比蔣萬安更像一位準備好承擔台北未來的市長，所以沈伯洋現在最大的障礙，其實是擔心時間不夠。但只要能繼續一天當兩天用，讓更多台北市民認識他，打敗蔣萬安絕非不可能。林俊憲指出，當然，隨著民調逐漸接近，國民黨一定會有所反應，想盡辦法把過去那些抹黑老招，再拿出來用一輪。但選舉最重要的，從來就是一個「勢」。只要方向堅定，不陷入泥巴戰，繼續把市政理念和台北的未來放在選戰主軸上，這股力量一定會越來越大，「洋流匯聚，勢不可擋」。