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只要再擊出1支全壘打，就能成為大聯盟史上首位達成單季「雙位數全壘打」的台灣球員。

李灝宇先前已經在出賽場次、安打數、打點、得分等數據上，登頂台灣第一人寶座，如今全壘打數也追平張育成，僅剩三壘安打還輸張育成一支。

數據項目 李灝宇（2026年） 張育成（2021年） 紀錄挑戰進度 出賽場次 104場 89場 已超越 安打數 74支 54支 已超越 打擊率 0.258 .228 已超越 全壘打 9轟 9轟 已追平 打點 42分 39分 已超越 得分 36分 32分 已超越 二壘安打 15 支 14支 已超越 三壘安打 2支 3支 差1支

效力底特律老虎隊的「台灣怪力男」李灝宇今（16）日在作客多倫多藍鳥隊的比賽中，轟出一發擊球初速高達106.1英里的大號陽春砲，本季第9轟正式到手。這發全壘打不僅幫助老虎隊以10：1輕鬆獲勝、收下近期6連勝，也讓李灝宇追平張育成所保持的台灣球員大聯盟單季最多全壘打紀錄，只剩1紀錄就能達成全數據霸榜的成就。本場比賽李灝宇首局首打席就擊出初速106.1英里的強勁滾地球，可惜遭到藍鳥三壘手岡本和真策動雙殺；5局上李灝宇鎖定藍鳥右投羅倫森（Michael Lorenzen）一顆94.8英里的內角高伸卡球，擊出右外野一壘安打。關鍵的9局上，李灝宇面對藍鳥左投馬蒂普利（Joe Mantiply），精準鎖定一顆79.4英里的內角曲球，一棒掃出左外野大牆。這發陽春砲擊球初速達106.1英里（約170.7公里）、飛行距離長達408英尺（約124.3公尺），為球隊奠定勝基。此役李灝宇全場5打數2安打，包含本季第9轟，進帳1分打點，賽後打擊率上升至0.258，整體攻擊指數（OPS）來到0.734。這一轟讓他順利追平張育成於2021年締造的單季9轟的紀錄，接下來此外，除了全壘打紀錄指日可待，李灝宇今日的雙安也讓本季累積安打數正式來到74支。在大聯盟歷史上，李灝宇在23歲以下賽季的安打總數高居亞洲球員第3多，目前距離2023年韓國好手裴智桓所創下的77安「亞洲第2人」紀錄僅剩下3支安打的差距，在例行賽剩餘場次中，極有機會超越前輩、締造全新里程碑。