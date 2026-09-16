我是廣告 請繼續往下閱讀

▲老虎總管哈里斯在2025年的交易大限操盤被外界視為一場災難。而到了今年，球隊再次選擇當賣家，甚至一口氣送走了王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／美聯社／達志影像）

哈里斯（Scott Harris）任內重大交易案體檢

交易案名稱 交易對象 送出球員 換回球員 後續發展與球員現況 希梅尼茲（Joe Jimenez）交易案 勇士 希梅尼茲 外野手馬洛伊（Justyn-Henry Malloy） 左投希金波瑟姆（Jake Higginbotham） 馬洛伊始終無法站穩大聯盟，已於今年被交易至坦帕灣光芒隊；希金波瑟姆則未曾登上大聯盟，並於2024年季末離開老虎體系。 坎納（Mark Canha）交易案 （2024年） 巨人 一壘重砲坎納 小聯盟右投席爾瓦（Eric Silva） 現年23歲的席爾瓦發展不如預期，本季在2A的防禦率高達6.26。 遊騎兵2筆交易案 （2024年） 遊騎兵 捕手凱利（Carson Kelly） 左投查芬（Andrew Chafin） 希克斯（Liam Hicks） 歐文斯（Tyler Owens） 蒙塔爾沃（Joseph Montalvo） 李伊（Chase Lee） 換回的4名球員皆未能順利成長為老虎隊陣中的重要戰力。 佛雷爾提（Jack Flaherty）交易案 （2024年） 道奇 佛雷爾提 史威尼（Trey Sweeney） 利蘭佐（Thayron Liranzo） 史威尼雖曾參與2024年季後賽，但生涯打擊三圍僅0.202/0.261/0.313，本季更因傷幾乎報銷；利蘭佐雖具潛力，但本季在2A陷入瓶頸，農場排名亦跟著下滑。

底特律老虎隊台灣「怪力男」李灝宇近期手感火燙，不僅在9月16日對陣藍鳥隊的比賽中轟出本季第9發全壘打，單季安打數也來到74支，距離韓國好手裴智桓所創下的23歲（或更年輕）亞洲球員安打紀錄僅差3支。隨著李灝宇在大聯盟逐漸站穩腳步並成為進攻亮點，老虎隊棒球營運總裁哈里斯（Scott Harris）或許能稍稍喘口氣。因為回顧哈里斯上任以來的種種操盤，李灝宇的成功，似乎成了他飽受批評的任期中，最具代表性甚至可說是「唯一」的遮羞布。時間回到2023年季中交易大限，哈里斯完成了他掌舵老虎隊後的第一筆重大交易案：將當時表現不俗的明星右投羅倫森（Michael Lorenzen）送往費城費城人隊，換來當時在費城人農場排名第5的新秀李灝宇。這名台灣好手升上大聯盟後，確實經歷了一段撞牆期。截至今年5月底，他在78個打數中打擊率僅.192、攻擊指數（OPS）為.527，幾乎與當時整條死氣沉沉的老虎打線如出一轍。然而，進入6月後李灝宇迎來大爆發，單月繳出打擊率.352與OPS高達.894的驚人數據。隨著手感加溫，李灝宇開始創造屬於自己的經典時刻：7月對戰芝加哥小熊隊時敲出超前比分的3分砲；隔天對堪薩斯皇家隊，又在第8局敲安上壘並跑回致勝分。如今他又在9月炸裂第9轟，李灝宇已經用手中的球棒證明，自己完全夠格成為大聯盟先發等級的內野核心。反觀當年交易案的另一位主角羅倫森，現況則令人不勝唏噓。費城人當初為了衝擊季後賽，忍痛送走了備受期待的李灝宇，只為了換取羅倫森短短兩個多月的「使用權」。然而，羅倫森並未如預期般成為費城人的奪冠拼圖，他在費城人留下了高達5.51的防禦率（ERA）。如今幾經輾轉，羅倫森轉戰科羅拉多洛磯隊，防禦率更是暴增至慘烈的6.53，來到藍鳥也沒有起色，在投手丘上徹底迷失了方向。用一名短期的過客老將，換來一名具備長期控制權且能為打線提供穩定輸出的年輕基石。這筆交易證明了哈里斯確實具備逢低買進、精準評估潛力新秀的眼光，老虎隊無疑是這場交易案中的絕對贏家。然而，李灝宇的光芒，真的能掩蓋老虎制服組目前的系統性危機嗎？答案恐怕是否定的。哈里斯在2025年的交易大限操盤被外界視為一場災難。而到了今年，球隊再次選擇當賣家，甚至一口氣送走了王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）與邁茲（Casey Mize），讓原本就薄弱的先發輪值更加搖搖欲墜。雖然交易換來了農場深度的提升，野手陣容如克拉克（Max Clark）、瓦倫西亞（Eduardo Valencia）與李灝宇的發展也令人期待，但老虎隊在「投手評估與養成」上卻存在致命缺陷。球探部門屢屢看走眼，簽下或交易來毫無建樹的投手；農場體系也無法順利將年輕投手培養成大聯盟等級的先發或後援戰力，導致牛棚長期殘破不堪、缺乏高張力局數的終結者。大聯盟資深記者摩洛西（Jon Morosi）指出，自哈里斯接掌老虎棒球事務以來，一共與道奇、亞特蘭大勇士、費城人、舊金山巨人與德州遊騎兵等5支球隊，完成了以出售戰力為主的交易案。然而《FanSided》逐一檢視後發現，多數交易皆以失敗收場。如今老虎隊將目光放在2027年的重建收割期，手中雖握有大把年輕天賦與未來的薪資空間，但球迷對這批制服組的耐心已經見底。李灝宇的成功，證明了哈里斯在特定的交易中能做出正確決策；但若球團無法徹底解決投手養成與牛棚補強的沉痾，單靠李灝宇這塊「遮羞布」，絕對無法幫助老虎隊在未來真正跨越季後賽的門檻。