我是廣告 請繼續往下閱讀

▲席德妮史威尼的裸體廣告太過性感，引來外界批評。（圖／翻攝自IG@sydney_sweeney）

好萊塢女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）憑藉影集《高校十八禁》爆紅，近日因拍攝體育博彩平台Novig的廣告全裸入鏡、僅以籃球及美式足球等器材遮擋重點部位，引爆「物化女性」的集體怒火。多位運動女將接連痛批席德妮史威尼，認為這廣告是對女運動員的恥辱，相關爭議也迅速反應在社群數據上，席德妮史威尼的IG短短2天內就驟降20萬粉絲。Novig這支60秒的宣傳片以「焦點只在體育」為訴求，史威尼全裸上陣並與各類運動器材互動，大尺度畫面雖累積數千萬次觀看，卻踩到體壇紅線。澳洲4屆奧運游泳金牌得主阿里亞妮蒂特姆斯（Ariarne Titmus）憤怒質問：「我們怎麼還生活在將女性身體商品化、將女子體育性化依然司空見慣的世界裡？」認為廣告是對精進專業女性的莫大侮辱。英國短跑好手艾米亨特（Amy Hunt）受訪時強調，運動是靠肌肉與血淚淬鍊而成：「身為體育界的女性，過程並不光鮮亮麗，而且絕對不可能隨時都很性感。」水球名將蒂莉凱恩斯（Tilly Kearns）與田徑選手露西戴維斯（Lucy Davis）也公開要求外界：「別再把體育界的女性性化」。就連同劇女星千黛亞（Zendaya）的母親也轉發討論影片，直呼「非常有意思」，讓風波持續擴大。面對排山倒海的撻伐與退追潮，同時身兼該平台股東與合作夥伴的史威尼透過官網解釋，拍攝理念非常簡單，只是想以自信、幽默和俏皮的方式「穿透喧囂，將焦點完全放在體育上」。不甘示弱的她，隨後更在IG限時動態一連轉發多張《ESPN身體特刊》（Body Issue）過去為運動員拍攝的全裸封面，想藉此捍衛自己的理念。不過外界多半認為，《ESPN身體特刊》展現的是運動員的肌肉力量與競技成就，而史威尼則是以明星性感形象行銷商業平台，兩者脈絡截然不同。事實上，這已非她首次因廣告挨轟，1年多前她代言服飾品牌時，就曾因大玩「好牛仔褲（jeans）」與「好基因（genes）」的雙關諧音，遭質疑暗藏優生學字眼而引發不滿。本次爭議讓女性身體自主權與體育行銷的界線討論，再次將她推向風口浪尖，原先她的IG有超過2600萬人追蹤，但截至今日上午11點止，追蹤人數已降為2584萬人，雖然被20多萬人退追，但她的粉絲數量目前看來還是相當龐大。