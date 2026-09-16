我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安身世近期又被討論，讓他無奈道「要每一次選舉都要討論DNA的事情好不好？」前政務委員張景森則認為，內政部、北市民政局以及蔣萬安父親章孝嚴才應出面說明。蔣萬安今（16）日則回應，他的立場都表達過非常多次。張景森表示，蔣萬安願不願意驗DNA，是他的政治判斷，他可以拒絕，也可以承擔社會的懷疑，但法律問題不應該一直追著蔣萬安跑，因為當年提出申請的不是他，而是章孝嚴；審查並核准相關戶籍登記的，也不是蔣萬安，而是政府；真正應該出來說明的，是內政部、台北市政府民政局，以及當年的申請人章孝嚴。張景森說，把當年的卷宗找出來，向社會說明3件事：第一，當年的申請人究竟提出哪些證據，證明蔣經國是生父？第二，戶政機關當時依據什麼法律、經過什麼程序，認為這些證據已經足夠？第三，現在出現與當年認定相衝突的重要歷史資料，依法是否有重新檢視、調查、更正或要求補充資料的必要？如果沒有，也請把法律理由說清楚。蔣萬安今出席北市消防局福國分隊成立典禮，對此重申，每一次談到姓氏改名，每四年選舉都來問一次，「我想我的立場都表達過非常多次」。