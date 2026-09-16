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木村拓哉當年一支「GATSBY」美髮廣告紅遍全球，如今相隔20年，他再度接下廣告代言人，現年53歲的他穿上黑色西裝，還原GATSBY經典舞步和台詞，魅力依舊不減當年，喚起無數粉絲回憶，木村拓哉受訪時也笑說，「真的有種好久不見得感覺吧！」木村拓哉2006年時就替GATSBY拍攝髮蠟廣告，如今廣告升級，經典歌曲和舞蹈也跟著升級，只見木村拓哉穿著西裝扭臀熱舞，展現流暢的肢體線條，而他頂著一頭挑染的髮型，不僅時髦還引來粉絲驚呼，「這髮量太嚇人了」、「同齡人已經沒有頭髮可以抹髮蠟了吧」、「太經典了，還得是木村啊」。木村拓哉也在廣告花絮中笑說，這次有種好久不見的感覺，「跟我同一個世代，或是年輕一點的人，應該也會覺得好久不見吧！」他還透露為了廣告，團隊要求他暫時不要剪頭髮，如今拍攝完畢，他打算去剪個清爽的髮型。