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沈伯洋專訪突破200萬觀看

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前登上《中廣》節目《欸！我說到哪裡了？》，專訪觀看數已突破200萬次，前《中廣》董事長趙少康更透露，台北市長蔣萬安已致電，預計本週也將再次登上同個節目。對此，沈伯洋昨（15）晚回應，很高興蔣萬安「跨出這一步」，也期待未來能有更多專訪，讓市民有充分時間比較兩人對問題的解方與城市願景，「我相信這是市民之福」。沈伯洋15日晚間前往公館夜市掃街拜票前受訪，被問到蔣萬安本週也將接受《中廣》主持人王偉忠專訪，他表示：「很高興蔣市長跨出這一步、接受節目專訪，期待以後有更多步、更多專訪。」沈伯洋說，透過這樣的方式，市民可以很好地比較，看看面對各項問題「應該要怎麼解決」、2人的願景分別是什麼，也能讓市民有充分時間了解政策，「我相信這是市民之福」。沈伯洋接受王偉忠專訪後引發高度討論，相關影片觀看數目前已突破200萬次。由於《中廣》過去被視為與綠營不同的「異溫層」，這場專訪也被外界解讀為沈伯洋試圖跨出既有同溫層的一次曝光。而蔣萬安是否也會上同一節目，近期同樣受到關注。趙少康先前就透露，《中廣》過去已多次透過不同管道邀請蔣萬安，之後更表示蔣萬安已致電，預計本週接受王偉忠專訪。