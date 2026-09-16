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2026九合一大選倒數，民進黨台北市長參選人沈伯洋近日積極到市場、商圈掃街，掀起一股「洋流」，卻被國民黨議員汪志冰批評，民進黨動員「蟑螂老鼠」修理台北市長蔣萬安。對此，沈伯洋今（16）日受訪時表示，有看到一些議員發言，但大家能去現場感受，而「洋流」是支持者自發性做出的口號，大家都希望台北變得更好，因此站出來；他也笑稱，「真正的老鼠應該在大巨蛋，沒有買票進場的」。沈伯洋昨赴公館商圈掃街，受到現場支持者與年輕學子熱烈歡迎，他也直呼現場熱度「比石牌還驚人」，不過，相關造勢人潮卻引起部分質疑。沈伯洋上午舉行交通政策記者會，並於會後受訪時表示，他有看到一些議員發言，大家其實能去現場感受，就大概知道到底是真的還是假的，「他們怎麼想，我覺得沒關係，他們開心就好」。沈伯洋提到，這次大家走出來，「洋流」這個名字，也不是他們取的、是支持者自發性做出的口號，他覺得這個口號很好，因為洋流會帶來溫暖，大家希望台北變得更好、變成一座溫暖城市、變成驕傲城市，所以大家站出來，但不能太燙，否則會讓別人覺得不舒服，因此他們在發言時，也會謹慎。沈伯洋說，他昨天受訪時提到，在選舉期間談到小孩、配偶，都沒有必要，「我們就是針對個人、針對能力、針對市政、針對制度談論，我相信這也是市民期待」。至於昨天有支持者自嘲是「蟑螂老鼠」，沈伯洋笑稱，因為被講成蟑螂老鼠，大家也是自嘲、可能也沒有不開心、都是開玩笑，「真正的老鼠應該在大巨蛋，沒有買票進場的」；他說，有時候對方會給予標籤，如工讀生等，因此在選舉過程中，他們講話不要這樣就好。