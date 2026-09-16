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🟡Meta One正式登台！Instagram、Facebook、WhatsApp一次解鎖全新功能

🟡創作者、商家專屬方案！Meta One整合工具與AI

▲Meta在台灣推出訂閱服務「Meta One」，解鎖更多AI用量與進階創作工具。（圖／Meta提供）

🟡Meta One怎麼訂？單一月費49元起、組合方案159元起

📍單一產品方案

📍個人使用者與AI進階使用者組合方案

📍商家與創作者組合方案

Meta宣布推出全新訂閱服務「Meta One」，即日起正式在台灣上線，為訂閱者帶來更豐富的功能與更充裕的AI使用額度，Meta表示，旗下各App與Meta AI的核心功能仍維持免費，訂閱服務是進一步解鎖更多進階功能，像是限動延長為48小時、預覽限時動態不留痕跡。隨著訂閱方案續用表現亮眼，Meta持續擴充各項功能與內容。Instagram Plus近期新增自訂訊息與限時動態字型、指定對象瀏覽限時動態的通知，以及訊息預覽功能。Facebook Plus將陸續加入Messenger客製化選項、更深入的Reels洞察數據，並將如大心、加油、哈、哇等「心情」延伸應用至Reels與貼文。WhatsApp Plus也將啟動測試對話與媒體備份儲存空間，以及「專注時段」功能，支援依排程將聊天室靜音或隱藏。Meta One更進一步推出核心方案（Core）與高級方案（Premium）等組合方案，整合各單一產品方案的功能，並提供更高的用量額度，讓訂閱者能使用Meta運算需求較高的部分AI功能。Meta One創作者與商家方案直接將專業工具與AI導入受眾與顧客既有的使用環境，無需另設帳號或下載額外App，便能直接經營自身門面。全新功能包括可整合展示官方網站、實體地點與顧客評價的進階個人檔案；在Reels上設置更醒目的追蹤按鍵；以及自動向曾互動過的使用者發送追蹤邀請。此外，Meta Business Agent 提供更高的回覆用量，能全天候即時應對顧客訊息。Meta近期也將在Meta One中推出Edits Plus，提供更多雲端儲存空間，可以在不同裝置間同步並存取專案；同時也將提供更多的Edits助理使用額度，協助分析Instagram洞察數據、發想全新創意。Meta One各方案現已於全球上線。在台灣，單一產品方案月費自新台幣49元起，個人組合方案自新台幣159元起，創作者與商家組合方案自新台幣369元起。以全新方式展現自我風格、與好友建立更深厚的連結，並客製化個人使用體驗。提供更靈活的整理工具，並具備專屬主題與圖示、動態特效貼圖，以及支援釘選更多聊天室等功能展現個人風格。支援自訂App圖示與延伸「心情」等進階功能，讓Facebook介面更具個人風采，全面升級互動體驗。可在Instagram上對更多限時動態使用Restyle、更頻繁使用語音效果與創作工具，並以Meta AI生成更多圖像與影片；方案同步涵蓋Instagram Plus、WhatsApp Plus與Facebook Plus等各單一App的進階表達功能。完整包含核心方案的所有功能，並享有最充沛的運算額度，可無拘無束運用Meta AI與旗下各App進行內容創作。協助建立專業門面並贏得新受眾信賴。方案提供多項品牌經營工具，以及更高的WhatsApp Meta Business Agent 用量，實現全天候即時應對顧客。此外亦包含驗證徽章、WhatsApp Business App的驗證頻道與假冒帳號防護，讓他人確認身分真實性（須通過驗證程序）。投資專業級工具。進階發布功能包括限時動態最多可預先排程30天、於自然觸及貼文與Reels中加入連結、可匯出的分析報告與更深入的受眾洞察。可在不共用密碼的情況下開放團隊成員使用帳號，並取得更多連結裝置與WhatsApp商業廣播額度，同時享有更高的Meta Business Agent回覆用量。擴大規模並優化成效。此類方案提供最高等級的功能使用權限，以及供大規模團隊管理所需的Meta Business Agent用量。