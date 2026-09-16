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▲選擇台北遠東香格里拉飯店的跨年住房還可參加跨年派對，派對地點就在遠東宴會廳，將化身奢華郵輪「香格里拉號星光甲板」，結合熱力DJ音樂與情境拍照裝置。（圖/台北遠東香格里拉提供）

▲台北101跨年煙火超夯，台北君悅酒店也開賣「跨年煙火住房」。（圖／台北君悅酒店）

▲台北艾麗即日起推出跨年住房專案，若是選擇「景隅豪華客房」三天兩夜包含派對、晚餐、早餐，售價5萬2000元+15.5%起。（圖／台北艾麗提供）

▲台北W飯店位在信義區，不少房間都能直接看得到台北101。（圖／記者葉盛耀攝）

才9月中旬，各家飯店為搶佔「台北101跨年煙火」商機，紛紛推出相關住房專案。像是台北遠東香格里拉飯店推出「璀璨101煙火房」住房專案，連住兩晚，專案價5萬2437+15.5%元起。台北君悅酒店也結合跨年派對與住房專屬方案，入住君悅客房含雙人跨年派對門票，每晚3萬888元起。台北艾麗酒店同樣結合派對晚宴，推出煙火視野第一排的「景隅豪華客房」三天兩夜專案，售價5萬2000元+15.5%起。台北遠東香格里拉瞄準「台北101煙火」熱潮，將於2026年9月24日中午12點，正式開賣年度「璀璨101煙火房」住房專案。飯店釋出限量台北101景觀客房與套房，住宿享每日雙人早餐，專屬跨年派對禮遇備妥特選紅酒、歡慶派對小物與私房精緻點心，須連住兩晚，專案價5萬2437+15.5%元起。同步推出年度亮點「香格里拉號跨年倒數派對」，結合奢華郵輪主題，打造串連宴會廳與43樓頂樓池畔雙場域體驗，成人每位4680+10%元、6至11歲(含)兒童每位2400+10%元。坐擁台北101視野的台北遠東香格里拉飯店表示，每年跨年煙火房向來一房難求。飯店表示，今年煙火房詢問熱度持續升溫，依往年開賣即秒殺的盛況，整體平均房價預計突破2萬元，延續歷年高檔行情。台北遠東香格里拉飯店提到，年度精選「璀璨101跨年住房專案」，只要倚窗舉杯，便能將高空煙火與信義區璀璨夜景盡收眼底。專案祭出限定禮遇，包含翌日雙人自助早餐，以及專屬跨年派對禮遇，含特選紅酒、私房精緻點心與歡慶派對小物，輕鬆舉杯歡度跨年夜。台北101景觀尊榮客房須連續入住兩晚，專案價5萬2437+15.5%元起，將於2026年9月24日(週四)中午12點準時開賣，訂房專線：(02) 2376-3266。台北君悅酒店開賣「跨年煙火住房」專案與跨年餐飲及派對體驗，從101景觀客房、凱寓戶外露臺跨年派對到義式跨年主題饗宴，一站式滿足跨年住宿、派對與餐飲需求。台北君悅表示，熱門跨年煙火景觀房掀搶訂熱潮，截至目前，12月31日住房率已達近7成。跨年住房專案預訂101景觀房須連住兩晚，每晚1萬8000元起，客房近距離欣賞跨年煙火並享翌日凱菲屋自助早餐。另有結合跨年派對與住房專屬方案，入住君悅客房含雙人跨年派對門票，每晚3萬888元起，打造一站式跨年假期。享「台北101第一排」絕佳位置的台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店，也已宣布2027跨年派對住房方案，12月31日派對主題「DANCING QUEEN」，囊括海陸自助晚餐、酒水暢飲、Live DJ、變裝皇后演出一路狂歡至午夜。派對邀請知名變裝皇后「跩姬寶貝」擔綱主持演出，搭配台北時髦派對「迪斯可但是」靈魂DJ現場操盤。選擇煙火視野的「景隅豪華客房」三天兩夜，售價5萬2000元+15.5%起，而若是城市景觀「豪華客房」，三天兩夜4萬3000元+15.5%起，即日起開放預訂。台北艾麗酒店也強調，全館有超過三分之一的客房窗景直面台北101，入住「DANCING QUEEN」跨年住宿專案的房客，入住期間自2026年12月31日至2027年1月2日，專案包含每日雙人自助早餐，並有12月31日「DANCING QUEEN」跨年派對雙人入場及跨年派對雙人自助晚餐。而選擇入住景隅系列房型，更可直接於房內欣賞璀璨煙火，不必擠進人潮。台北W飯店往年都不會刻意推出跨年住房專案，但是依舊有提早開放讓民眾預訂跨年當晚，台北W飯店表示，目前預訂情況持續穩定成長中，整體銷售約達5成。除了住宿體驗外，也從餐飲與娛樂體驗等面向延續跨年節慶氛圍。現代法式餐廳 Seasons by olivier e. 將推出年末限定套餐，提供旅客以法式餐飲迎接新年的選擇。此外，指標性酒吧WOOBAR亦將延續往年的跨年企劃帶來一系列精彩活動，包含現場DJ演出及表演活動，並搭配主題系列餐酒內容。