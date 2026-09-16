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《天下雜誌》昨公布最新城市調查，基隆在「永續幸福城市」排名全台第14名，「青年友善城市」排名全台第16名。基隆市長謝國樑今（16）日表示，國民黨與民眾黨的「藍白合作」在基隆一直運作得相當順利，強調「在基隆，我們藍白合的席次一定要最大化」，因此特別邀請安樂區李文耀、中山區呂承祐共同努力，希望兩人都能進入市議會，為聯合執政團隊一起努力。謝國樑表示，從過去林右昌擔任市長的兩任來看，也是一開始取得一定成績，之後再慢慢上升，因此他認為，市府仍需要更多時間把市政做好，相信未來能夠獲得比現在更好的成績。謝國樑指出，基隆的名次確實有所提升，從2024年的第22名、2025年的第21名，到今年第16名，雖然仍有努力空間，但對基隆而言，名次增加就是一種肯定，也顯示整體呈現上升趨勢。謝國樑提到，基隆在這個過程中相當辛苦，2024年及2025年，包括他本人在內也經歷過兩次罷免，但即使在困難的環境中，市府仍會繼續努力做好市政。謝國樑表示，要有好的市政，也需要議員好的配合，國民黨與民眾黨的「藍白合作」在基隆一直運作得相當順利，包括民眾黨籍邱姓副市長，也給予市府很大的幫忙。謝國樑強調，在基隆「藍白合」的席次一定要最大化，因此今天特別邀請安樂區李文耀、中山區呂承祐共同努力，也希望兩人都能進入市議會，為聯合執政團隊一起努力，因此特別與兩人到安樂市場路口向民眾請託。