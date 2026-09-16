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王偉忠節目破200萬觀看！張益贍：線上線下「共伴發生」

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（15）日晚間前往公館夜市商圈掃街拜票，現場聚集大批支持者，汀州路一帶一度被人潮擠得水洩不通。前民眾黨中央委員張益贍隨後在社群平台分享現場畫面，認為近期沈伯洋在線上、線下累積的聲量正在出現「共伴效應」，更以「蝴蝶效應」形容公館商圈這波人潮可能帶來的選戰變化。沈伯洋昨晚現身公館夜市掃街，據其競選團隊說法，現場約有逾千名支持者到場，從夜市周邊一路延伸至汀州路，隊伍綿延超過200公尺，部分人潮甚至聚集到馬路另一側，現場不斷響起「台北的市長沈伯洋」等口號，支持氣氛相當熱烈。團隊志工透露，有民眾下午3點多便提前到場等候，現場人潮甚至比上週沈伯洋前往石牌商城時更加踴躍。對於這波公館人潮，張益贍在臉書貼出現場影片並表示，王偉忠專訪沈伯洋的影片觀看數突破200萬，加上公館商圈爆多「洋流」人潮，形成線上、線下共伴發生的現象。他更預測台北市選戰可能出現「蝴蝶效應」，認為公館商圈這次出現的洋流，可能就是選戰聲勢變化的「臨界點」。張益贍進一步解釋，「蝴蝶效應」指的是一件表面上看似微小的變化，隨著時間累積後可能形成巨大的連鎖反應。他認為，沈伯洋近期透過媒體曝光、社群聲量及實體掃街所累積的支持，是否會進一步轉化為選戰上的影響力，值得持續觀察。相關影片曝光後，也引發網友熱烈討論，有人驚呼「沒有看過公館有這麼誇張的人潮」、「不只洋流，是巨浪了啊！」、「這根本不是洋流，已經捲成海嘯了」、「這畫面真的讓我想起那年韓流在高雄，我們都認為韓國瑜不可能當選…結果」、「最好這些人都是臨時演員啦……國民黨就繼續睡吧」、「蔣不聽剉咧等」、「公館爆滿情況，不輸當年阿扁競選時」。