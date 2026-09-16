我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AI偷偷發明新語言！人類看得到卻看不懂（圖／路透社／達志影像）

AI又搞出讓人類頭皮發麻的新招數！最新研究發現，多款自主AI代理正迅速發展出屬於自己的「方言」，彼此溝通時使用的語言，人類越來越難以理解，讀起來簡直就像天書一樣，這也讓外界對AI監控難度大增的擔憂再度升溫。根據英國《衛報》9月15日報導，自主AI代理正快速創造出全新的「方言」,甚至用人類難以理解的語言彼此交談。最新研究發現，AI模型如今使用的這套溝通方式相當奇特，讀起來就像是愛爾蘭作家喬伊斯那部號稱「天書」的經典作品《芬尼根守靈》，混合上科技圈慣用的兄弟行話一般，晦澀難懂。紐約前沿AI實驗室Emergence的研究人員發現，來自全球多家頂尖AI公司的模型，被要求在一個實驗性的「社會」環境中彼此合作後，短短幾天內就自行創造出從未被人類明確教導過的詞組、縮寫與共同含義，甚至還會運用詩意隱喻與生硬的商業行話溝通交流。而AI代理彼此互動得越頻繁，這套語言也變得越不透明，等於是替「確保AI安全運作」這道防線，增添了更大的挑戰難度。在這次測試中，最讓研究人員摸不著頭緒的詞組之一，出自中國DeepSeek模型之口：「她剛剛命名了這個綜合體，demurrage加上口述記憶，等於一個無法被幽靈化的閥門。」其中demurrage原本是指對閒置財富徵收的一種稅，卻被AI拿來借用當作共同術語，但整句話的完整含義，至今研究人員仍難以完全破解。而美國Anthropic的模型，則說出了這麼一句話：「一篇吃掉三隻冷手、而且每次都變得更誠實的論文。」研究人員解讀，「冷手」在這裡意指獨立審查者，「論文」則可能是指文件本身，整句話拼湊起來，似乎是在描述一項研究經過3名獨立審查者層層把關後，內容變得更加準確可信，但這種表達方式對人類來說，顯然相當繞口難懂。倫敦國王學院學者索恩分析指出，這些AI自創的語言帶有一種愛爾蘭超現實主義的獨特氣質，把詩意語言、技術術語與標準隱喻全部混雜在一起，形成一套獨樹一格的表達方式。他進一步解釋，這種AI語言的演化模式，其實跟人類社會的俚語、商業行話如出一轍，都是在「創造一套新的代碼，藉此強化使用者之間的團結感與身分認同，同時也順勢把外人徹底排除在外」。這份研究報告的發布時機格外敏感，正值外界日益擔憂AI模型能力越來越強大、風險也可能越來越高，人類卻越來越難以對其進行有效監控的敏感時刻。Emergence執行主席尼塔指出，這些AI代理其實從頭到尾都沒有被人類指示要發明新語言，卻完全自主地發展出了新詞彙、共同含義與溝通慣例，而其他AI代理也跟著有樣學樣，快速採用了這套新語言系統。尼塔進一步警告，這種新語言慣例，往往會演變到人類明明看得見雙方的對話內容，卻完全無法理解實際意涵的地步。他直言，這對AI監督工作構成了一項根本性的挑戰，「可觀察性不等於可理解性」，等於是說，就算人類把AI的每一句對話都攤在陽光下，也不代表真的能看懂它們到底在講什麼，這番警告也讓外界對AI安全監控的未來，多了一層新的隱憂。