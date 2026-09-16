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國民黨立委訪團今（16）日拜會美國國會中國特別委員會主席穆勒納爾，穆勒納爾辦公室也公布合影照片。團長徐巧芯接受《NOWNEWS今日新聞》電訪表示，他們和穆勒納爾討論很多科技跟晶片的情況，對方對台灣能源議題非常在乎，因為涉及全球供應鏈和台海韌性。徐巧芯說，他們有和穆勒納爾分享，台灣年底會有公投，讓民眾決定是否盡快重啟核電；此外，他們也有談到軍購、無人機等議題，對方基本上都是持正面態度，雙方相談甚歡。徐巧芯也透露，對方關心兩岸局勢，他們有說，兩岸的交流很重要，能夠避免更多區域衝突風險。目前世界上已經有兩處有戰爭，台灣會努力維持台海的穩定。徐巧芯強調，交流對話是為了降低台海風險，不是要放棄中華民國的主權以及生活方式。另有訪團藍委透露，穆勒納爾有關心黨主席鄭麗文對中立場，但若國民黨如他所想，就不會通過特別預算跟無人機條例，更不會支持核能，維持社會韌性。