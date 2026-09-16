EA 與 Respawn 近日宣布，射擊遊戲《Apex英雄》將於9月22日聯動CAPCOM 格鬥遊戲《快打旋風6》，並一口氣推出隆、春麗、豪鬼、嘉米等8款角色主題造型，直接把波動拳、真．昇龍拳、瞬獄殺等經典招式搬進「外卡」模式。玩家不只可以撿取快打裝備施展必殺技，集滿快打槽後還會切換第三人稱「戰士型態」近身開打，活動一路持續至10月13日。
《Apex英雄》是 Respawn 推出的免費大逃殺射擊遊戲，以不同「傳奇」技能搭配槍戰聞名；《快打旋風》則是 CAPCOM 自1987年推出的經典格鬥IP，最新作《快打旋風6》於2023年上市。這次兩款玩法完全不同的作品合作，最大看點就是讓玩家真的能在《Apex英雄》裡「打快打」。
《Apex英雄》真的能打波動拳！隆、春麗、豪鬼招式搬進遊戲
本次聯動不只換造型，還把《快打旋風6》的戰鬥方式直接塞進《Apex英雄》。活動期間「外卡」模式的奧林匹斯地圖將加入呂克健身房、街機、布蘭卡醬氣球等裝飾，玩家還能擊破「Apex K.O.」卡車、收集快打槽代幣，並取得隆、春麗、豪鬼及達爾西姆4種「快打裝備」。
不同裝備各自擁有被動、戰術及絕招，隆可以發射波動拳、最後用「真．昇龍拳」轟飛敵人；春麗能沿牆奔跑，以快速近戰攻擊與氣功拳進攻；豪鬼則有豪波動拳及招牌「瞬獄殺」；達爾西姆可以低重力漂浮、瑜伽瞬間移動，最後從空中降下烈火。
玩家集滿快打槽後，可以進入第三人稱「戰士型態」，獲得近戰強化、格擋、減傷及移動速度提升；若一路存活至最後一回合，更會觸發「巔峰對決」，所有玩家都會進入戰士型態，展開最後一場近身大混戰。
春麗、隆、豪鬼全變《Apex》英雄！8款聯動造型一次看
本次共推出8款《快打旋風6》主題造型，包括「雀影×隆」、「變幻×春麗」、「邦加羅爾×艾蓮娜」、「幻象×呂克」、「直布羅陀×豪鬼」、「華森×嘉米」、「腐蝕×布蘭卡」以及「探路者×達爾西姆」。另外還會推出武器造型，以及全新神話級通用近戰武器「波動拳」，並搭配專屬死亡盒外觀。
造型公開後也引發海外玩家討論，有華森玩家直接表示準備入手華森、變幻造型，也有人看到拿著槍的豪鬼笑稱「豪鬼拿霰彈槍又回來了」；另外也有玩家討論角色配對，認為變幻其實更適合搭配《快打旋風6》的茱莉。
🟡《Apex英雄》×《快打旋風6》聯動活動資訊
📌 時間：2026年9月22日至10月13日
📌 模式：「外卡」
📌 聯動造型：共8款《快打旋風6》主題造型
📌 快打裝備：隆、春麗、豪鬼、達爾西姆
📌 特殊道具：神話級通用近戰武器「波動拳」
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本次聯動不只換造型，還把《快打旋風6》的戰鬥方式直接塞進《Apex英雄》。活動期間「外卡」模式的奧林匹斯地圖將加入呂克健身房、街機、布蘭卡醬氣球等裝飾，玩家還能擊破「Apex K.O.」卡車、收集快打槽代幣，並取得隆、春麗、豪鬼及達爾西姆4種「快打裝備」。
不同裝備各自擁有被動、戰術及絕招，隆可以發射波動拳、最後用「真．昇龍拳」轟飛敵人；春麗能沿牆奔跑，以快速近戰攻擊與氣功拳進攻；豪鬼則有豪波動拳及招牌「瞬獄殺」；達爾西姆可以低重力漂浮、瑜伽瞬間移動，最後從空中降下烈火。
玩家集滿快打槽後，可以進入第三人稱「戰士型態」，獲得近戰強化、格擋、減傷及移動速度提升；若一路存活至最後一回合，更會觸發「巔峰對決」，所有玩家都會進入戰士型態，展開最後一場近身大混戰。
本次共推出8款《快打旋風6》主題造型，包括「雀影×隆」、「變幻×春麗」、「邦加羅爾×艾蓮娜」、「幻象×呂克」、「直布羅陀×豪鬼」、「華森×嘉米」、「腐蝕×布蘭卡」以及「探路者×達爾西姆」。另外還會推出武器造型，以及全新神話級通用近戰武器「波動拳」，並搭配專屬死亡盒外觀。
造型公開後也引發海外玩家討論，有華森玩家直接表示準備入手華森、變幻造型，也有人看到拿著槍的豪鬼笑稱「豪鬼拿霰彈槍又回來了」；另外也有玩家討論角色配對，認為變幻其實更適合搭配《快打旋風6》的茱莉。
📌 時間：2026年9月22日至10月13日
📌 模式：「外卡」
📌 聯動造型：共8款《快打旋風6》主題造型
📌 快打裝備：隆、春麗、豪鬼、達爾西姆
📌 特殊道具：神話級通用近戰武器「波動拳」