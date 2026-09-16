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底特律老虎隊台灣「怪力男」李灝宇在今（16）日客場迎戰多倫多藍鳥隊的比賽中，於第9局轟出一發極具震撼力的超大號全壘打。這發直接飛進羅傑斯中心（Rogers Centre）第二層看台的「登月彈」，不僅讓現場轉播主播忘情大喊「我的天啊」、「他力氣到底多大」，飛行距離達成408英尺在大聯盟30支球隊的主場都會形成全壘打。在9局上半、老虎隊取得8：1領先時，李灝宇相準藍鳥隊後援投手曼提普利（Joe Mantiply）一顆79.4英里的曲球，一棒將球掃向深遠的左外野。這發全壘打的飛行軌跡令人驚嘆，美國知名美國體育主播狄克森（Dan Dickerson）也按捺不住激動的情緒，忘情地狂吼：「我完全知道這在我的計分板上看起來會是什麼樣子。左外野飛球，這球是由李灝宇擊出的。看著它飛吧。出去了！我的天啊（Oh my goodness）！球直接飛進了羅傑斯中心的第二層看台，就沿著左外野邊線。毫無懸念的一擊，這是李灝宇本季第9轟，在第9局為老虎隊取得9：1的領先！」而大聯盟本場比賽的主播也驚嘆地表示：「他（李灝宇）的力氣到底有多大？他身上有一種不可思議的氣場。這球打上了第二層看台，他火力全開，這顆球被完全咬中轟出去，太美妙了。」根據大聯盟數據顯示，李灝宇這發全壘打的擊球初速高達106.1英里、飛行距離408英尺、擊球仰角33度。全壘打追蹤推特帳號「Every Dinger HQ」特別標註這是一發毫無懸念的重擊，且在大聯盟全數30座球場都會形成全壘打。棒球專欄作家Claire也分享了該打席的細節，指出李灝宇在前一球才剛驚險閃避一顆危險的內角近身球，下一球就立刻給予迎頭痛擊將球轟出大牆，展現出極佳的抗壓性與身體調整能力。李灝宇的驚天一擊讓外媒與球迷陷入瘋狂。老虎隊官方推特（X）連發多則貼文，不僅盛讚李灝宇簡直是一座能量滿點的「發電機（electric factory）」，更強調他總能在比賽尾聲挺身而出。長期關注老虎隊的知名自媒體帳號Benson也發文感嘆：「無論老虎隊這個賽季最終的結果如何，你很難不被李灝宇的崛起所鼓舞。看他打球真的是一件充滿樂趣的事。」