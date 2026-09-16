中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（16）日僅1場比賽，味全龍回到天母主場迎戰近期吞下4連敗的富邦悍將，由「本土洋投」伍鐸（Bryan Woodall）掛帥對決左投瑪帝斯（Quinton Martinez）。《NOWnews》整理出9月16日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月16日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月16日賽前）：
❗️賽果與戰績走勢：悍將目前下半季第6，今日若能擊退龍隊，將與台鋼雄鷹並列第5，全年戰績則可與統一獅拉近至1.5場勝差。
悍將拚止敗推出瑪帝斯 對決龍隊伍鐸
🟡天母賽事、開賽時間18：35
龍隊目前排名第4，今日推出「本土洋投」伍鐸先發，本季出賽16場，拿下2勝7敗，防禦率3.86。伍鐸本季與悍將交手3場，吞下1敗，對戰防禦率3.68。
悍將目前排名第6，今日由洋投瑪帝斯掛帥，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率3.18。瑪帝斯本季與龍隊交手1場，拿下1勝，對戰防禦率1.50。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️9/16中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍天母球場（室外球場）
氣溫：25度至26度
降雨機率：10%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月16日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|樂天桃猿
|44
|25-19-0
|0.568
|-
|2
|中信兄弟
|47
|26-21-0
|0.553
|0.5
|3
|統一獅
|46
|25-21-0
|0.543
|1
|4
|味全龍
|44
|21-22-0
|0.500
|3
|5
|台鋼雄鷹
|45
|19-26-0
|0.422
|6.5
|6
|富邦悍將
|44
|18-26-0
|0.409
|7
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|104
|61-43-0
|0.587
|-
|2
|統一獅
|105
|55-49-1
|0.519
|7
|3
|富邦悍將
|104
|52-52-0
|0.500
|9
|4
|樂天桃猿
|104
|49-53-2
|0.480
|11
|5
|台鋼雄鷹
|105
|49-55-1
|0.471
|12
|6
|中信兄弟
|106
|46-58-2
|0.442
|15
悍將拚止敗推出瑪帝斯 對決龍隊伍鐸
🟡天母賽事、開賽時間18：35
龍隊目前排名第4，今日推出「本土洋投」伍鐸先發，本季出賽16場，拿下2勝7敗，防禦率3.86。伍鐸本季與悍將交手3場，吞下1敗，對戰防禦率3.68。
悍將目前排名第6，今日由洋投瑪帝斯掛帥，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率3.18。瑪帝斯本季與龍隊交手1場，拿下1勝，對戰防禦率1.50。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍天母球場（室外球場）
氣溫：25度至26度
降雨機率：10%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。