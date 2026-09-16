中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（16）日僅1場比賽，味全龍回到天母主場迎戰近期吞下4連敗的富邦悍將，由「本土洋投」伍鐸（Bryan Woodall）掛帥對決左投瑪帝斯（Quinton Martinez）。《NOWnews》整理出9月16日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職下半季戰績表

📍中職全年戰績表

📍賽果與戰績走勢

📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊


⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月16日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 樂天桃猿 44 25-19-0 0.568 -
2 中信兄弟 47 26-21-0 0.553 0.5
3 統一獅 46 25-21-0 0.543 1
4 味全龍 44 21-22-0 0.500 3
5 台鋼雄鷹 45 19-26-0 0.422 6.5
6 富邦悍將 44 18-26-0 0.409 7
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月16日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 104 61-43-0 0.587 -
2 統一獅 105 55-49-1 0.519 7
3 富邦悍將 104 52-52-0 0.500 9
4 樂天桃猿 104 49-53-2 0.480 11
5 台鋼雄鷹 105 49-55-1 0.471 12
6 中信兄弟 106 46-58-2 0.442 15
❗️賽果與戰績走勢：悍將目前下半季第6，今日若能擊退龍隊，將與台鋼雄鷹並列第5，全年戰績則可與統一獅拉近至1.5場勝差。

悍將拚止敗推出瑪帝斯　對決龍隊伍鐸

🟡天母賽事、開賽時間18：35

龍隊目前排名第4，今日推出「本土洋投」伍鐸先發，本季出賽16場，拿下2勝7敗，防禦率3.86。伍鐸本季與悍將交手3場，吞下1敗，對戰防禦率3.68。

悍將目前排名第6，今日由洋投瑪帝斯掛帥，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率3.18。瑪帝斯本季與龍隊交手1場，拿下1勝，對戰防禦率1.50。

📍味全龍主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲味全龍「本土洋投」伍鐸，今日先發對決富邦悍將。（圖／味全龍提供,2026.5.12）
▲味全龍「本土洋投」伍鐸，今日先發對決富邦悍將。（圖／味全龍提供,2026.5.12）
❗️9/16中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍天母球場（室外球場）

氣溫：25度至26度

降雨機率：10%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...