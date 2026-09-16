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⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月16日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 樂天桃猿 44 25-19-0 0.568 - 2 中信兄弟 47 26-21-0 0.553 0.5 3 統一獅 46 25-21-0 0.543 1 4 味全龍 44 21-22-0 0.500 3 5 台鋼雄鷹 45 19-26-0 0.422 6.5 6 富邦悍將 44 18-26-0 0.409 7

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月16日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 104 61-43-0 0.587 - 2 統一獅 105 55-49-1 0.519 7 3 富邦悍將 104 52-52-0 0.500 9 4 樂天桃猿 104 49-53-2 0.480 11 5 台鋼雄鷹 105 49-55-1 0.471 12 6 中信兄弟 106 46-58-2 0.442 15

▲味全龍「本土洋投」伍鐸，今日先發對決富邦悍將。（圖／味全龍提供,2026.5.12）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（16）日僅1場比賽，味全龍回到天母主場迎戰近期吞下4連敗的富邦悍將，由「本土洋投」伍鐸（Bryan Woodall）掛帥對決左投瑪帝斯（Quinton Martinez）。悍將目前下半季第6，今日若能擊退龍隊，將與台鋼雄鷹並列第5，全年戰績則可與統一獅拉近至1.5場勝差。🟡天母賽事、開賽時間18：35龍隊目前排名第4，今日推出「本土洋投」伍鐸先發，本季出賽16場，拿下2勝7敗，防禦率3.86。伍鐸本季與悍將交手3場，吞下1敗，對戰防禦率3.68。悍將目前排名第6，今日由洋投瑪帝斯掛帥，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率3.18。瑪帝斯本季與龍隊交手1場，拿下1勝，對戰防禦率1.50。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍天母球場（室外球場）氣溫：25度至26度降雨機率：10%