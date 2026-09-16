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密爾瓦基釀酒人隊今（16）日在客場以5：1擊敗匹茲堡海盜隊，加上競爭對手芝加哥小熊隊輸球，釀酒人隊就以94勝57敗的傲人戰績，成為全大聯盟第一支登頂分區冠軍的球隊，並締造國聯中區「四連霸」的壯舉。這也是這支「小資勁旅」隊史第12度殺入季後賽，繼續朝向隊史首座世界大賽冠軍邁進。今日封王戰中，釀酒人派出陣中賽揚獎大熱門、擁有最速右腕之稱的米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）掛帥先發。他開局隨即展現壓制力，連飆4次三振，最終主投5局無失分，順利收下個人本季第15勝。本季釀酒人隊能稱霸大聯盟，強悍的投打體系功不可沒。雖然全隊全壘打數位居聯盟倒數，卻總能打出流暢的打線串連。團隊累計145次盜壘與39次犧牲短打，成功擠爆得分榜躍居國聯第二。投手群則在米肖羅斯基等人領軍下，打造出國聯防禦率最佳的鋼鐵防線，並在9月直面同區勁敵小熊的關鍵三連戰中掃落對手，奠定封王勝基。釀酒人隊展現出的競爭力難能可貴。相較於洛杉磯道奇隊耗費3.78億美元（約合新台幣121億元）組建邪惡軍團，釀酒人隊的全隊總薪資僅約1.45億美元（約合新台幣46.17億元），連道奇的三分之二都不到。然而，釀酒人憑藉精準的選秀養成，以及不斷培養新人銜接主力缺口的「釀酒人模式」，近5個賽季4度繳出90勝以上的鬼神戰績。在去年國聯冠軍賽遭到道奇橫掃止步後，今年這支實力與底蘊兼備的釀酒人隊，將再次以全大聯盟最佳戰績衝擊季後賽，展現小市場球隊扳倒大巨頭的野心。