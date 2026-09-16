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健康幣招商會 國健署：盼有更多項目可讓民眾選擇

為了促進民眾對健康的重視，國健署長沈靜芬日前在總統府「健康台灣推動委員會」報告將推出「健康幣」，只要主動做好健康管理，就可以獲得獎勵，並結合超商、量販等有相關回饋。沈靜芬今（16）日提到，10月上線後，民眾12月可開始兌換商品。衛福部健康幣將於10月上路，衛福部長石崇良日前說，搭配流感、新冠疫苗開打時程，可累積健康幣，細節後續會再說明。他提到，可兌換的商家包括賣場、超商及壽險業者，另外有藥局通路等；運動中心也尚在洽談中，如費用折抵或體驗券等。石崇良也說，9月會有相關招商說明會，讓有興趣的廠商也可提出方案。沈靜芬今日受訪時也表示，招商會議主要是上有意願的廠商參與，會向他們介紹健康幣的相關合作機制，包括須具備的資格、合作注意事項等，還有系統規劃；此次招商說明會的報名也相當踴躍。不過有些人會擔心預算用罄，沈靜芬說，當然希望不會有這樣的問題，因此現在努力擴大健康幣的招商項目或範圍；同時也盼各領域的兌換有不同選擇。她表示，像是運動幣初期在部分超商迅速就兌換完畢，但健康幣希望有不同廠商可讓民眾選擇。至於上線時間，沈靜芬表示，目前既定10月啟動並沒有改變，民眾開始累積健康行為、累幣後，整體到12月開始兌換，而可兌換的商品項目則需要專家委員會審核，盤點後再對外公告。