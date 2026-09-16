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連2日驚傳跌倒事故

北捷澄清1句反招網友怒火

空間優化是因應多元需求、調整動線

台北捷運近期拆除部分車廂立柱和座椅，宣稱進行「空間優化」，卻接連發生乘客跌倒事件。先是淡水信義線一名拄拐杖老翁疑因列車啟動時無處抓握，當場向後重摔；松山新店線昨（15）日又傳出乘客跌倒、臉部流血。沒想到北捷官方帳號隨後直接到Threads留言澄清，強調第二起事故列車「並非空間優化列車，請外界勿妄自揣測」，反而讓網友怒火更旺，質疑「非優化列車都會跌倒，為什麼還要拆扶桿？」北捷近日接連傳出2起跌倒事故。先是14日一名高齡8、90歲的老翁因列車啟動後突然加速，一時沒有站穩，身旁又沒有欄杆可以抓，整個人直接向後倒地，後腦勺撞上地板發出巨大聲響，嚇壞周遭乘客。未料，松山新店線隔日又發生乘客跌倒事件。根據民眾15日在Threads發文的內容，約在當天下午將近4時，捷運列車臨時停在台電大樓站未繼續行駛，原因是往新店方向列車內有乘客跌倒並流血。該脆文隨即引發輿論熱議，也引來北捷官方帳號直接留言回應：「9/15下午近4點，松山新店線列車，有熱心旅客通報有人跌倒。站長立即上車，確認一名旅客手提重物未站穩而跌倒，站長協助擦藥後旅客不願就醫自行離站，本公司後續慰問關心。」但北捷接著特別強調：「經查該列車並非空間優化列車，請外界勿妄自揣測。」這句反引網友火大質疑，既然原本仍有立柱與扶手的列車都可能發生乘客跌倒，拆除部分扶握設施後的所謂「空間優化」是否反而增加高齡者、行動不便者站立時的風險？對此，大批網友紛紛留言批評，「要搭北捷，意外險買好買滿」、「本來立柱好好的，硬要拆」、「一般車廂都有可能跌倒了」、「總是要出點事，才知道真的會出事，講不聽欸」、「真的是一堆幹話」、「信不信改善方案是捷運開慢一點」、「錯誤的政策比貪污更可怕」、「就是莫名拆扶手，出事再裝回去？」、「沒差，反正生生有鮮乳」。而針對北捷跌倒事件，台北市長蔣萬安15日上午被問到是否重新考慮扶手存在必要時也表示，旅客安全絕對是優先考量，自己先前已要求北捷全面檢視車廂內扶握設施，進行全面檢討及精進。北捷先前則說明，車廂空間優化是參考東京、首爾、新加坡、紐約等大城市軌道運輸經驗，因應尖峰人潮及輪椅、嬰兒車、大型行李等多元需求，調整車廂通行動線，同時持續增設扶手、拉環及調整拉環高度。北捷強調，旅客乘車安全始終是最優先考量，後續仍會持續蒐集乘客意見，依實際使用情況滾動檢討車廂設施。