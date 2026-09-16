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《薩爾達傳說》40週年紀念主機 一開預購被秒殺

▲《薩爾達傳說》40週年紀念版Nintendo Switch 2 Pro控制器附有底座，方便玩家展示。（圖／《薩爾達傳說》40週年紀念網站）

▲《薩爾達傳說》40週年紀念版收納包。（圖／《薩爾達傳說》40週年紀念網站）

官方清點庫存後 將再度開放預購

任天堂日前在薩爾達40週年發布會上，確定推出特別版Nintendo Switch 2，預計在10月29日正式開賣，目前有部分國家的任天堂開放玩家預購，在開放預購沒多久，美國任天堂官方商店、Amazon、Walmart、Target等平台預購量很快就被搶光，任天堂也宣布，未來會再加開預購，不過暫時沒有公布具體日期。經典神作《薩爾達傳說》為了迎接40週年，任天堂在「薩爾達傳說40週年 Direct」宣布，《薩爾達傳說 時之笛》重製版將在11月5日發售，並且會在10月29日搶先推出《薩爾達傳說》40週年紀念版Nintendo Switch 2特仕機，主機背面、Nintendo Switch 2底座、Joy-Con 2都有《薩爾達傳說》遊戲中的「三角神力」圖案，以綠色、金色配色為主。除了《薩爾達傳說》特別版主機之外，官方也推出《薩爾達傳說》40週年紀念版Nintendo Switch 2 Pro控制器、《薩爾達傳說》40週年紀念版Nintendo Switch 2收納包、實體版「時之笛」等商品。美國任天堂日前開放《薩爾達傳說》特別版主機預購，官方定價為519.99美元（約新台幣1萬6531元），預購一開放，美國任天堂、Amazon、Walmart、Target、Best Buy等平台很快就被搶購一空，預購期間美國任天堂還一度排隊超過1小時，甚至出現結帳錯誤等情況。eBay更是馬上出現大量黃牛轉賣《薩爾達傳說》特別版主機，原本519.99美元（約新台幣1萬6531元），被喊價到700到900美元（約新台幣2萬2254元到2萬8613元），價差來到1萬多元。任天堂對此表示，《薩爾達傳說》特別版主機、收納包等商品，目前已經被預購完畢，不過任天堂官方表示，會清點商品庫存再度開放預購，現在還未公布再度開放預購時間。