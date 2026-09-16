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李彥秀列「五不宜」 質疑高調向川普喊話

「台灣利益就是美國利益」 李彥秀：經不起現實檢驗

酸「上不了餐桌卻上了菜單」 李彥秀：凸顯政府焦慮

外交部長林佳龍日前接受專訪時稱，台美之間溝通很好，「我們要去管理中國」，引發外界熱議。國民黨立委李彥秀今（16）日表示，作為外交部長，林佳龍的發言顯然有幾點明顯不宜，看似將台美利益掛勾，但實際上卻暴露民進黨政府對即將舉行的「美中元首峰會」高度不安，直言「擔心上不了餐桌，卻上了峰會的菜單」，並列出「五個不宜」。李彥秀表示，第一是「對象不宜」。如果台美關係真的如林佳龍所說「溝通良好」，台灣對美中元首峰會內容清楚掌握，林佳龍又何必高調上媒體受訪，向川普喊話？此舉反而破壞台美的互信基礎。第二是「時間不宜」。李彥秀指出，美國正為中東、烏克蘭情勢、美中元首峰會、美國期中選舉，以及原油與美債問題忙得不可開交，台灣作為美國的堅定友邦，更應該體諒此時川普的困難，而不是當一個「麻煩製造者」。第三是「內容不宜」。李彥秀表示，今年五月川習會後，美中定位構建「建設性戰略穩定關係」，強調美中都無意將對方打敗或全面對抗，轉而追求「競爭有度、分歧可控」，「美台共管中國」的說法更像是單方面「許願」，脫離國際政治現實。第四是「判斷不宜」。李彥秀指出，「台灣利益就是美國利益」似乎也經不起國際現實的檢驗，川普多次強調「台灣偷走美國晶片產業」、「造成美國工作機會外流」，並稱要課徵50%、100%甚至200%關稅。台灣利益可以符合美國利益，謀求共存共榮，但是台灣利益無法與美國利益直接劃上等號。第五，李彥秀表示，林佳龍的談話顯然是針對九月底習近平即將訪問美國而來，林佳龍期盼拉高基調與喊話，凸顯美台關係良好、讓國人安心，但是這樣的說法與去年4月美國公布對等關稅前的喊話「似曾相識」。李彥秀指出，當時民進黨稱「美台溝通順暢沒有阻礙」、「政府有準備」、「風險可控管」、「國人安心睡」，如今林佳龍的談話，反而凸顯政府對於即將到來的「川習二會」，資訊掌握可能嚴重不足而產生焦慮。