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韓國人氣男團Stray Kids將於12月12日晚間6點唱進台北大巨蛋，今（16）日上午11點開放第二波理想國會員購買，門票開賣後讓粉絲準時登入購買，雖然戰況激烈，但只要抱著「只要有票就可以」的心態下去買票的話，基本上都能夠順利上岸，不用擔心買不到票的問題。Stray Kids大巨蛋演唱會共分為5階段開賣，「粉絲優先購，2026年9月15日（二）09:00 ～ 2026年9月15日（二）23:59」、、「拓元系統正式開賣，2026年9月17日（四）11:00」、「三星保留席次專區，2026年9月17日（四）11:00 ～ 2026年9月19日（六）11:00」、「美若康特級應援Stray Kids購票，2026年9月17日（四）11:00 ～ 2026年9月19日（六）11:00」。今日來到了第二階段的理想國會員優先購，有意購買的粉絲，需要於當天而11點一到，記者也親自登入系統搶票，票價最高昂的7880區很快就被秒殺，不過其他價錢的位子販售速度比較慢一些，只要抱著「坐哪都可以，搶到票就好」的心態下去買的話，其實不會很難入手票卷。也因此相較於第一天很多人沒能買到理想位置的狀況下，第二天許多粉絲都順利上岸，並且開啟了互助會，替其他沒有入手門票的粉絲搶票，形成了一個溫暖的善的循環。