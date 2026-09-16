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▲小A辣強調是小波特先主動，並強調自己目前單身，也沒有對不起任何人。（圖／小A辣IG@ala780705）

NBA布魯克林籃網球星小波特（Michael Porter Jr.）近日在podcast中坦承2023年訪台期間，與網紅小A辣（黃唯恩）發生一夜情，然而事後卻稱對方倒貼、不知道小A辣是跨性別女性等。對此，小A辣昨（15）日拍片反擊，曬出兩人對話紀錄，並還原交流過程，傻眼說：「說以後還可以當朋友、還可以交流，結果隔天直接封鎖、人間蒸發。」痛批小波特裝正派。此外，看到網路上的惡意言論，她也不禁有感而發說，沒有辦法要求全世界的人都喜歡跨性別，但不喜歡，不代表你就有資格羞辱別人。小A辣昨晚在社群公開與小波特一夜情過程，曬出兩人私訊截圖，強調是對方先主動，並強調自己目前單身，也沒有對不起任何人。小A辣透露小波特當時表示僅停留3天，希望可以見一面，原本兩人打算去酒吧或夜店，但對方卻說有點累想約在飯店；小A辣直言：「大家都是成年人了，我們就不要講那麼明嘛。」起初因語言不通有些尷尬，而小A辣也幫他按摩，並透露小波特蠻紳士的，但按著按著就發生關係。小A辣直言跟男生約會過很多次，合不來就退回朋友，這很正常，「我真正介意的，從來不是最後沒有發展，而是有人可以在約會當下說得很好聽，說以後還可以當朋友、還可以交流，結果隔天直接封鎖、人間蒸發。」甚至上節目講她，讓小A辣不滿說，從未隱瞞過自己是跨性別女性，但對方卻以「不知情」將責任歸咎於她，直呼：「那可能真的不是資訊不透明，是功課沒做而已。」更不必再把自己形容得多有風度、多正派。小A辣無奈說，男生聊約會、聊自己的感情經驗，很多人覺得幽默、很敢講：但換成一個女人，尤其是一個跨性別女人，突然就變成不檢點、噁心、下流。看了網路上的評論，也讓小A辣感嘆：「你也可以選擇完全不跟跨性別的人交往，這些都是你的自由；但不喜歡，不代表你就有資格羞辱別人。」並向大眾喊話，「可以不喜歡我們，但拜託，不要因為不理解，就選擇傷害。」貼文一出引來許多人留言鼓勵。