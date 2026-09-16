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2026年名古屋亞運即將點燃戰火，志在挑戰棒球項目5連霸的韓國代表隊，將首戰對手中華隊視為最具威脅的假想敵。儘管中華隊近期面臨多名主力因傷退出、陣容大換血的窘境，但韓國媒體與棒球界依然對台灣保持高度警戒，強調絕對不能掉以輕心，也點名王彥程和林昱珉2強投，認為對韓國打線極具威脅。根據韓國《京鄉體育》報導，本屆亞運韓國隊將最大的競爭對手鎖定為台灣。反觀擁有地主優勢的日本隊，由於再度派出純社會人球隊陣容，外界評估其整體實力與大賽經驗皆略遜於台韓兩國。然而，中華隊在7月份公布初步名單後，卻面臨嚴重的戰力流失。包含徐若熙、古林睿煬、孫易磊、莊陳仲敖等投手，以及旅美內野大物鄭宗哲，皆因傷勢或母球團限制等因素退出國家隊，改由劉致榮、徐翔聖、游宗儒和陽柏翔遞補。這5名退出球員的影響力不容小覷，他們皆是今年3月世界棒球經典賽（WBC）的國手。其中，古林睿煬在WBC對韓國主投4局僅失1分；鄭宗哲更在同場比賽砲轟韓國投手郭彬；孫易磊也曾在該役飆出時速157公里的火球。這群主力缺陣，無疑讓中華隊的先發輪值與內野中線防守受到重創。此外，中華隊原先屬意由響尾蛇體系的黃仲翔遞補，但也遭球團拒絕放行，最終只能緊急補進中職新人黃玠瀚。儘管中華隊戰力受損，韓國媒體卻提醒國內「切勿過度樂觀」。回顧3年前的杭州亞運，韓國在預賽就曾以0：4慘遭台灣完封；到了決賽雖然以2：0復仇奪金，但整場比賽依舊打得驚心動魄。韓媒特別點名兩位中華隊強投，將是韓國打線的重大考驗。第一位是目前效力於響尾蛇3A的左投林昱珉，他在杭州亞運兩度對決韓國，近期在小聯盟也繳出5局僅失1分的好投。另一位則是效力韓職（KBO）韓華鷹隊的王彥程，身為KBO頂級的「亞洲外援」投手，他在9月初對決LG雙子時曾繳出6局失1分的優質先發，對韓國打者極具威脅性。《京鄉體育》總結指出，近年台灣棒壇持續湧現具備火球能力的年輕投手，野手的守備能力與基本功也大幅提升。綜觀近7次在國際重大賽事（包含今年WBC）的交手紀錄，韓國以2勝5敗處於劣勢。韓國與台灣將於9月21日在日本愛知縣的岡崎市民球場展開B組預賽首戰。這場「台韓大戰」不僅是雙方在本屆大會的第一場比賽，更將直接牽動韓國隊挑戰亞運5連霸的氣勢與命運，韓國隊勢必會以最高規格嚴陣以待。