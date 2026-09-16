我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡Meta One訂閱服務台灣登場！核心功能仍免費

🟡Facebook Plus亮點一次看！解鎖48小時限動、匿名預覽

▲Facebook Plus月費69元，可延長限時動態的顯示時間為48小時。（圖／Meta）

▲可搜尋查看誰觀看了限時動態，以及用戶重看限時動態的次數。（圖／Meta）

🟡Meta One怎麼訂？Facebook Plus月費69元、組合方案159元

Meta全新訂閱服務「Meta One」正式推出，台灣單一產品方案月費49元起，其中Facebook Plus每月69元，付費亮點包括限時動態延長至48小時、預覽限時動態不出現在觀看者名單、搜尋限動觀看者，以及查看限時動態重看次數。Meta強調，各App核心功能仍維持免費，訂閱服務是解鎖更多進階體驗。Meta在台灣推出全新訂閱服務Meta One，提供更高的AI使用額度、更完整的表達與創作功能，並為創作者與商家提供專業級工具。Meta One各項方案陸續推出，首波在Instagram、Facebook、WhatsApp與Meta AI上推出超過50項功能，全球累計訂閱及試用人數已突破1500萬，未來將逐步拓展至Edits、AI眼鏡等更多產品與服務。不過Meta也強調，旗下各App與Meta AI的核心功能與體驗將維持免費，訂閱服務則是進一步解鎖更多進階能力。變更Facebook和Messenger圖示，讓應用程式看起來更獨特，並在手機上脫穎而出。透過在螢幕上爆開的鮮豔愛心動畫，讓朋友的限時動態更加特別。將限時動態設定為可在48小時內查看，讓您重視的對象有更多時間能夠看到。透過迷你預覽快速一覽限時動態，可以在不顯示於觀看者名單的情況下，決定是否要深入瞭解。搜尋限時動態觀看者名單：透過新的搜尋列，輕鬆查看誰觀看了您的限時動態。取得限時動態重看洞察報告：透過查看用戶重看限時動態的次數，瞭解用戶最喜愛的限時動態。Meta One各方案現已於全球上線。在台灣，單一產品方案月費自新台幣49元起，個人組合方案自新台幣159元起。以全新方式展現自我風格、與好友建立更深厚的連結，並客製化個人使用體驗。提供更靈活的整理工具，並具備專屬主題與圖示、動態特效貼圖，以及支援釘選更多聊天室等功能展現個人風格。支援自訂App圖示與延伸「心情」等進階功能，讓Facebook介面更具個人風采，全面升級互動體驗。可在Instagram上對更多限時動態使用Restyle、更頻繁使用語音效果與創作工具，並以Meta AI生成更多圖像與影片；方案同步涵蓋Instagram Plus、WhatsApp Plus與Facebook Plus等各單一App的進階表達功能。完整包含核心方案的所有功能，並享有最充沛的運算額度，可無拘無束運用Meta AI與旗下各App進行內容創作。